Пятница, 7 Декабря 2018 17:11

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян на полях неформального саммита СНГ в Санкт- Петербурге потребовал объяснений от главы Беларуси Александра Лукашенко относительно того, что он обсуждал детали закрытой встречи лидеров ОДКБ с послом Азербайджана в этой стране, с учетом того, что АР не является членом организации. Об этом в беседе с журналистами заверил сам Пашинян.

При этом Пашинян не захотел раскрыть детали разговора, заметив, что сам обвинил Лукашенко за разглашение подробностей закрытой встречи. Вместе с тем Пашинян заверил, что его удовлетворил разговор с Лукашенко.