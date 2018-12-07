Пятница, 7 Декабря 2018 17:04

АрмИнфо.Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из 10 человек во главе с Александром Почеем посетит Армению с 7 по 10 декабря для наблюдения за парламентскими выборами 9 декабря вместе с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Европейского парламента и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ).

Делегация, в сопровождении члена Венецианской комиссии, встретится с представителями действующих политических партий, председателем Центральной избирательной комиссии, главой полиции и генеральным прокурором, а также представителями гражданского общества и СМИ до голосования.

Наблюдатели представят предварительные выводы на совместной пресс­конференции 10 декабря.