Пятница, 7 Декабря 2018 17:03

АрмИнфо.Министерство транспорта, связи и IT- сферы РА сообщает, что по данным на 15:00 часов 8 декабря на дорогах Севана, Сисиана, на поворотах Дилижана и перевалах Сараван и Варденяц снегопад.

Как передает Арменпресс, на отрезке Мастара-Ланджик, на дорогах Артика и перевале Сараван - туман, видимость - 30-50 метров.

На перевале Варденяц местами гололед. Перевал закрыт для тяжелых грузовиков и большегрузов с прицепом.

Проводится обработка дорожного полотна солью и песком.