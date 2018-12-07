|Роберт Кочарян отправился в здание СНБ, где расположено УИУ "Ереван Кентрон"
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|Вследствие злоупотреблений при строительстве по программе <Север-Юг> государству нанесен ущерб в размере 23,5 млрд драмов
|Пашинян и Алиев побеседовали в Санкт-Петербурге
|Валились с ног, но спасали людей. Полковник из Казахстана о помощи пострадавшим от землетрясения в Армении
|Баку направил ноту Москве в связи с участием на заседании Лазаревского клуба представителей Арцаха и прозвучавшими там заявлениями
|По итогам встречи Мнацаканян-Мамедьяров Минские посредники выступили с заявлением
|Политические силы Армении подводят итоги предвыборной кампании
|«Все, что обещал сделать, сделано» - Пашинян о разговоре с Лукашенко
|Кремль: вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ остается нерешенным
|И.о. главы МИД Армении в Милане провел ряд встреч на высоком уровне
|В ходе внеочередных парламентских выборов в Армении будет действовать группа быстрого реагирования Палаты адвокатов
|Американский штат Канзас провозгласил 7 декабря днем памяти жертв Спитакского землетрясения
|Обязательства по различным договорам, заключенным между Министерством обороны Армении и поставщиками, не выполнены
|Финишировал футбольный турнир” Лига ВТБ”
|Пашинян: Даже по истечении 30 лет "зона бедствия" продолжает оставаться в повестке дня правительства страны
|Европейский Союз предоставит Армении грант в 8,04 млн евро на укрепление демократии
|Кандидаты в депутаты сообщают о нарушениях и случаях насилия в ходе агитации
|Индекс: Армения первая страна в Европе по числу верующих
|До 2020 года государство выполнит свое обязательство по решению жилищной проблемы 542 семей из зоны Спитакского землетрясения
|Наблюдатели от СНГ обсудили электоральные процессы с главой Центризбиркома Армении
|На полях СМИД ОБСЕ Зограб Мнацаканян провел ряд встреч с зарубежными коллегами
|И.о. министра: В 2018 году на решение первоочередных задач Ширакской и Лорийской областей Армении было направлено 774,4 млн драмов
|Глава СНБ:В ближайшие дни будут даны ответы на все вопросы относительно прослушки
|Минобороны Армении продемонстрировало комплекс <С 300>
|День 7 декабря в Армении будет отмечаться как День памяти жертв землетрясения и противостояния катастрофам
|Украина внесла весомый вклад в преодоление последствий Спитакского землятрясения
|В Гюмри стартовало внеочередное выездное заседание правительства, приуроченное к 30-летию землетрясения в Спитаке
|В рамках проекта StartHub Armenia состоялись обсуждения Starthub Offline
|Никол Пашинян: Сегодня мы имеем все условия для проведения самых свободных выборов в Армении
|Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия нового здания Генконсульства РА в Санкт- Петербурге
|Пресс-секретарь Пашиняна опровергает слова Лукашенко
|Осипян: Предстоящие выборы будут самыми законными и транспарентными за всю новейшую историю Армении
|Пашинян: Правительство Армении намерено вдвое увеличить численность населения страны в течение ближайших 20 лет
|Пашинян: Уверен, что ОДКБ в силах подавить соблазн Азербайджана решать карабахский конфликт военным путем
|Мэр Еревана и посол России в Армении обсудили перспективы развития сотрудничества между крупными городами двух стран
|Зограб Мнацаканян: Формат встреч с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ дает возможность обсудить внешнюю политику на международных платформах
|Политические силы Армении обеспокоены фактом прослушки телефонного разговора главы государства и руководителей СНБ и ССС
|Гукасян: Пять из 11 политических сил, участвующих в выборах, выступают за резкие реверсы во внешней политике
|Один из военнослужащих, пропавших под лавиной в Сисиане, обнаружен мертвым
|СК: Сотрудник Минобороны РА долгие годы не являлся на работу, обслуживая в качестве водителя брата Сержа Саргсяна Левона Саркисяна
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|Глава Управления: Правительству Армении предстоит решить ждать конфискации имущества Манвела Григоряна и Армена Аветисяна или же принять "дар"
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АрмИнфо. Следственный комитет Армении предъявил обвинение руководителю французской группы совместной программы "Сафеч Эс. А. и Эптиса", которая должна была осуществлять технический надзор при строительстве инвестиционного проекта "Дорожный коридор Север-Юг".
Как сообщает пресс-служба СК, последнему предъявлено обвинение по присвоению суммы равной $1,8 млн. Ранее Следственный комитет сообщал о том, что при реализации программы "Дорожный коридор Север-Юг" обнаружены злоупотребления, в результате которых государству был нанесен ущерб в 23.553.817.000 драмов.
Следственный комитет Армении реализовал крупномасштабные следственные действия по выявлению всех виновных в данном преступлении. В результате были получены фактические доказательства того, что перед руководителем группы в 2015 году стояли обязанности проконтролировать соответствие качественных характеристик и объемов выполняемых строительных работ на Транше-1, которые он, однако, не выполнил.
По данным следствия, руководитель группы, придя к предварительному соглашению с сотрудниками фирмы, осуществляющей строительство, а также с сотрудниками Министерства транспорта, связи и информационных технологий, которые были ответственны за должное выполнение программы, 1 декабря 2016 года представил фальшивую квитанцию о платеже, в котором была записана сумма за невыполненную работу в размере 871.083.253 драмов.
В отношении руководителя группы предъявлено обвинение по 178 статье УК РА. В качестве меры пресечения применена подписка о невыезде.
|Роберт Кочарян отправился в здание СНБ, где расположено УИУ "Ереван Кентрон"
|Роберт Кочарян: Решение о моем аресте является политической вендеттой
|В Праге обнаружен племянник Сержа Саргсяна Нарек Саркисян, скрывающийся под именем Франклин Гонсалес
|Алиев и Пашинян пока не пришли к консенсусу по вопросу пленных
|Пашинян потребовал объяснений от Лукашенко и был удовлетворен разговором
|ПАСЕ направит в Армению 10 наблюдателей для мониторинга за выборами
|Перевал Варденяц закрыт для тяжелых грузовиков и большегрузов с прицепом
|Апелляционный суд Армении принял решение об аресте второго президента РА Роберта Кочаряна
|С 8 по 12 декабря в Армении ожидаются осадки
|Вследствие злоупотреблений при строительстве по программе <Север-Юг> государству нанесен ущерб в размере 23,5 млрд драмов
|Пашинян и Алиев побеседовали в Санкт-Петербурге
|Валились с ног, но спасали людей. Полковник из Казахстана о помощи пострадавшим от землетрясения в Армении
|Баку направил ноту Москве в связи с участием на заседании Лазаревского клуба представителей Арцаха и прозвучавшими там заявлениями
|По итогам встречи Мнацаканян-Мамедьяров Минские посредники выступили с заявлением
|Политические силы Армении подводят итоги предвыборной кампании
|«Все, что обещал сделать, сделано» - Пашинян о разговоре с Лукашенко
|Кремль: вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ остается нерешенным
|И.о. главы МИД Армении в Милане провел ряд встреч на высоком уровне
|В ходе внеочередных парламентских выборов в Армении будет действовать группа быстрого реагирования Палаты адвокатов
|Американский штат Канзас провозгласил 7 декабря днем памяти жертв Спитакского землетрясения
|Обязательства по различным договорам, заключенным между Министерством обороны Армении и поставщиками, не выполнены
|Финишировал футбольный турнир” Лига ВТБ”
|Пашинян: Даже по истечении 30 лет "зона бедствия" продолжает оставаться в повестке дня правительства страны
|Европейский Союз предоставит Армении грант в 8,04 млн евро на укрепление демократии
|Кандидаты в депутаты сообщают о нарушениях и случаях насилия в ходе агитации
|Индекс: Армения первая страна в Европе по числу верующих
|До 2020 года государство выполнит свое обязательство по решению жилищной проблемы 542 семей из зоны Спитакского землетрясения
|Наблюдатели от СНГ обсудили электоральные процессы с главой Центризбиркома Армении
|На полях СМИД ОБСЕ Зограб Мнацаканян провел ряд встреч с зарубежными коллегами
|И.о. министра: В 2018 году на решение первоочередных задач Ширакской и Лорийской областей Армении было направлено 774,4 млн драмов
|Глава СНБ:В ближайшие дни будут даны ответы на все вопросы относительно прослушки
|Минобороны Армении продемонстрировало комплекс <С 300>
|День 7 декабря в Армении будет отмечаться как День памяти жертв землетрясения и противостояния катастрофам
|Украина внесла весомый вклад в преодоление последствий Спитакского землятрясения
|В Гюмри стартовало внеочередное выездное заседание правительства, приуроченное к 30-летию землетрясения в Спитаке
|В рамках проекта StartHub Armenia состоялись обсуждения Starthub Offline
|Никол Пашинян: Сегодня мы имеем все условия для проведения самых свободных выборов в Армении
|Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия нового здания Генконсульства РА в Санкт- Петербурге
|Пресс-секретарь Пашиняна опровергает слова Лукашенко
|Осипян: Предстоящие выборы будут самыми законными и транспарентными за всю новейшую историю Армении
|Пашинян: Правительство Армении намерено вдвое увеличить численность населения страны в течение ближайших 20 лет
|Пашинян: Уверен, что ОДКБ в силах подавить соблазн Азербайджана решать карабахский конфликт военным путем
|Мэр Еревана и посол России в Армении обсудили перспективы развития сотрудничества между крупными городами двух стран
|Зограб Мнацаканян: Формат встреч с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ дает возможность обсудить внешнюю политику на международных платформах
|Политические силы Армении обеспокоены фактом прослушки телефонного разговора главы государства и руководителей СНБ и ССС
|Гукасян: Пять из 11 политических сил, участвующих в выборах, выступают за резкие реверсы во внешней политике
|Один из военнослужащих, пропавших под лавиной в Сисиане, обнаружен мертвым
|СК: Сотрудник Минобороны РА долгие годы не являлся на работу, обслуживая в качестве водителя брата Сержа Саргсяна Левона Саркисяна
|Армен Саркисян: Армения может стать мостом между Евразийским экономическим союзом и ЕС
|Глава Управления: Правительству Армении предстоит решить ждать конфискации имущества Манвела Григоряна и Армена Аветисяна или же принять "дар"
|7 декабря в городе Гюмри будет проведено внеочередное заседание правительства
|Путин пожелал удачи Армении при председательстве в ЕАЭС
|Gallup обнародовал новый опрос: <Мой шаг> с 69,4% является абсолютным лидером, улучшив свои позиции на 1,1%
|Владельцам праворульных автомобилей в последний раз предоставлено право на ввоз своих транспортных средств в Армению
|Лучшие команды лагеря "Product bootcamp", организованного компанией Beeline и Microsoft, получили финансирование в размере 2.5 млн драмов
|Ара Баблоян встретился с генсеками парламентов стран Восточного партнерства
|Трое сотрудников Комитета госдоходов Армении обвиняются в получении взятки в особо крупных размерах
|В рамках проекта 1900+ состоится последний концерт Айка Меликяна, посвященный болгарской музыке
|Один из военнослужащих, пропавших под лавиной в Сисиане, пока не обнаружен
|Ущерб, нанесенный государству компаниями, занимающимися техосмотром автомобилей, по положению на 6 декабря составил 598.999.600 драмов
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