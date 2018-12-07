Пятница, 7 Декабря 2018 16:17

АрмИнфо. Следственный комитет Армении предъявил обвинение руководителю французской группы совместной программы "Сафеч Эс. А. и Эптиса", которая должна была осуществлять технический надзор при строительстве инвестиционного проекта "Дорожный коридор Север-Юг".

Как сообщает пресс-служба СК, последнему предъявлено обвинение по присвоению суммы равной $1,8 млн. Ранее Следственный комитет сообщал о том, что при реализации программы "Дорожный коридор Север-Юг" обнаружены злоупотребления, в результате которых государству был нанесен ущерб в 23.553.817.000 драмов.

Следственный комитет Армении реализовал крупномасштабные следственные действия по выявлению всех виновных в данном преступлении. В результате были получены фактические доказательства того, что перед руководителем группы в 2015 году стояли обязанности проконтролировать соответствие качественных характеристик и объемов выполняемых строительных работ на Транше-1, которые он, однако, не выполнил.

По данным следствия, руководитель группы, придя к предварительному соглашению с сотрудниками фирмы, осуществляющей строительство, а также с сотрудниками Министерства транспорта, связи и информационных технологий, которые были ответственны за должное выполнение программы, 1 декабря 2016 года представил фальшивую квитанцию о платеже, в котором была записана сумма за невыполненную работу в размере 871.083.253 драмов.

В отношении руководителя группы предъявлено обвинение по 178 статье УК РА. В качестве меры пресечения применена подписка о невыезде.