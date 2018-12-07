Пятница, 7 Декабря 2018 15:44

АрмИнфо.Азербайджан довел до МИД России посредством посольства страны в Москве недовольство приглашением на состоявшееся 30 ноября - 1 декабря в Ереване первое заседание "Лазаревского клуба" представителей Арцаха, а также прозвучавшими на нем высказываниями. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД республики.

"Лазаревский клуб" - неформальная, постоянно действующая дискуссионная площадка, созданная для поддержки российско-армянского общественного диалога и экспертно-аналитической оценки состояния и перспектив развития геополитической ситуации в регионе. Свое название он получил в честь известной семьи армянских меценатов Лазаревых - основателей Лазаревского института восточных языков.

"Общий тон "Лазаревского клуба" противоречит усилиям сопредседателей минской группы ОБСЕ, в том числе и Российской Федерации, по продвижению процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Азербайджанская сторона посредством посольства в Российской Федерации довела до сведения Министерства иностранных дел РФ свое недовольство в связи с данным вопросом", - отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что приглашение на заседание представителей Нагорного Карабаха, а также заявления первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина, бывшего полпреда президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России (1992-1996) Владимира Казимирова и других, содержащие "откровенные выпады против суверенитета и территориальной целостности" Азербайджана, "преследуют цель нанести вред отношениям высокого уровня между Азербайджаном и Россией".