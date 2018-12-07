Пятница, 7 Декабря 2018 15:40

АрмИнфо.Минская группа ОБСЕ по нагорно- карабахскому урегулированию (Россия, США, Франция) согласовала и обнародовала вместе с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана заявление, которое выражает "намерение и решимость продолжать добиваться урегулирования этого конфликта".

Об этом на пресс-конференции в Милане по итогам ежегодного заседания СМИД ОБСЕ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В заявлении посредников по итогам переговоров между Баку и Ереваном, в частности, говорится: "Посредники обращаются к сторонам с призывом продолжить реализацию достигнутых договоренностей и предпринять конкретные шаги в направлении подготовки своих граждан к миру". Они также призывают Армению и Азербайджан продолжить конструктивные усилия по урегулированию карабахского конфликта и надеются, что встречи между лидерами двух стран будут возобновлены в ближайшем будущем.

Посредники также приветствуют значительное сокращение случаев нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения, отмечая, что это произошло после беседы президента Азербайджана Ильхама Алиева и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита СНГ в Душанбе.

Подчеркивая, что последняя встреча Мнацаканяна и Мамедъярова прошла в позитивной атмосфере, посредники выражают надежду на то, что переговоры между лидерами Армении и Азербайджана, нацеленные на активные результаты, скоро возобновятся для того, чтобы найти справедливое и долгосрочное решение конфликта. До этого, согласно заявлению, уже достигнуто согласие о проведении уже четвертой встречи на уровне министров иностранных дел двух стран в начале следующего года.