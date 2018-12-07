Пятница, 7 Декабря 2018 15:13

АрмИнфо. "Все, что обещал сделать, сделано", - заявил журналистам и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 7-го декабря в городе Гюмри, говоря о заочной полемике с лидером Беларуси из-за назначения нового генсека ОДКБ. В среду 5 дeкабря Никол Пашинян заявил, что 6 декабря в Санкт-Петербурге потребует разъяснения от Александра Лукашенко.

Напомним, что после отзыва генсека ОДКБ Юрия Хачатурова президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался за досрочное прекращение полномочий Армении в качестве председательствующей в организации страны и передачи поста генсека по ротационному порядку Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко впоследствии обсудил сложившуюся ситуацию с послом Азербайджана, рассказав ему детали закрытой встречи и поддержав позицию Назарбаева. В ответ на это и.о. премьера РА Никол Пашинян заявил, что потребует от белорусского и казахстанского президентов объяснений на сей счет. Минск устами пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза упрекнул Пашиняна в нарушении норм международного протокола. Ереван ответил на это заявление на уровне депутата от правящей партии Алена Симоняна, который подчеркнул, что не Минску учить Пашиняна этикетам и правилам международной политики, поскольку Минск сам постоянно нарушает их.

Вместе с тем, 5-го декабря, в беседе с журналистами, коснувшись темы, Пашинян заявил, что, помимо основной повестки дня Высшего экономического совета ЕАЭС, в Санкт-Петербурге предусмотрены неформальные обсуждения лидеров СНГ. Именно тогда, как указал и.о. главы армянского правительства, он потребует разъяснения от президента Беларуси Александра Лукашенко. Как заявил Пашинян: "Конечно. Мы должны поговорить об имеющихся проблемах. Не оставлять же их на потом!(?)".