Пятница, 7 Декабря 2018 15:11

АрмИнфо. Вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ остается нерешенным. Об этом 7-го декабря сообщил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что этот пост займет представитель Белоруссии.

По его словам, лидеры стран ОДКБ пока не решили вопрос о кандидатуре нового генерального секретаря Организации. Как заметил Песков, Лукашенко инициативно затронул этот вопрос на саммите ЕАЭС, хотя он и не входил в повестку дня. "Это вполне нормальная практика: любой глава государства может затрагивать вопросы, которые считает нужными", - заметил представитель Кремля. Однако, по его словам, на тот момент за столом переговоров присутствовали не все лидеры стран ОДКБ. Разговор с ними на эту тему был продолжен позже на саммите СНГ. "Работа будет продолжена", - резюмировал Песков, сообщает ТАСС.

Тем временем, накануне после заседания Высшего Совета стран ЕАЭС Лукашенко в беседе с журналистами заявил, что пост генсека ОДКБ может занять представитель Беларуси. "Чуть было не провели заседание ОДКБ, в принципе решили проблему назначения генсека", - подчеркнул он. Информацию сразу же опроверг пресс-секретарь и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна Арман Егоян. Он заявил, что заседания ОДКБ не было, следовательно, вопрос не мог быть решен, а позиция Армении по этому вопросу не претерпела каких-либо изменений.