Пятница, 7 Декабря 2018 14:36

АрмИнфо. И.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 6 декабря в Милане встретился с министром иностранных дел Чехии Томашом Петршичек.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обменялись мыслями о армяно-чешском взаимовыгодном сотрудничестве, и вопросов повестки дня армяно-чешских отношений. Собеседники подчеркнули взаимную готовность предпринять шаги по полному использованию существующего потенциала для дальнейшего расширения и углубления двусторонней повестки дня. Мнацаканян представил своему чешскому коллеге последние внутренние события в Армении и коснулся досрочных парламентских выборов, подтвердил приверженность правительства Армении обеспечению свободного, справедливого и избирательного процесса на основе широкого мандата, данного народом. Главы МИД Армении и Чехии обменялись мнениями о сотрудничестве Армения-ЕС. Также и.о. главы МИД Армении представил своему чешскому коллеге позицию Армении по исключительно мирному урегулированию карабахского вопроса, подчеркнув, что для РА приоритетными являются статус и безопасность Арцаха. В тот же день Мнацаканян встретился также с министром ИД Австрии Карин Кнайсель.

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с двусторонними отношениями, а также обменялись мнениями по повестке дня 25-го Совета министров ОБСЕ, деятельности Организации. Министры иностранных дел Армении и Австрии подтвердили свою готовность предпринять практические шаги по расширению взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнув важность контактов на высоком уровне и взаимных визитов. Зограб Мнацаканян сказал, что армянская сторона высоко ценит постоянную поддержку австрийским правительством повестки дня развития Армении. И.о. министра ИД Армении также отметил, что 9 декабря в Ереване пройдет третий глобальный форум "Против преступления геноцида". Мнацаканян также провел встречу со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем. В ходе встречи лавы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ряд вопросов двусторонней и многосторонней повестки. Соперники выразили готовность предпринять практические шаги, чтобы обогатить повестку сотрудничества между Арменией и Польшей о многовековой дружбе и взаимном уважении, подчеркнув активную роль армянской общины в Польше. Министры иностранных дел двух стран обменялись мнениями о партнерстве Армения-ЕС.

В этом контексте министр Мнацаканян подчеркнул, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС является новой правовой основой отношений с ЕС и странами-членами ЕС, а также важным инструментом продвижения реформ в Армении. Собеседники согласились с тем, что 10-летний юбилей Восточного партнерства является хорошим поводом для оценки достижений этого формата и заполнения существующего партнерства новым содержанием. Исполняющий обязанности министра Мнацаканян представил процесс реформ, проводимых правительством Армении на основе широкого мандата народа. По словам исполняющего обязанности министра, одним из приоритетов правительства Армении является продвижение повестки развития, в том числе сферы высоких технологий, творческого воспитания и инноваций.