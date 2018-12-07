Пятница, 7 Декабря 2018 11:49

АрмИнфо.День 7 декабря в Армении будет отмечаться как День памяти жертв землетрясения и противостояния катастрофам. Поправки в законе "О праздниках и памятных датах" внесены на внеочередном выездном заседании правительства 7 декабря.

Представляя проект поправок, и.о. министра по чрезвычайным ситуациям РА Феликс Цолакян подчеркнул, что ныне действующую редакцию действующего закона после слов "день памяти жертв землетрясения" предлагается дополнить словам "и противостояния катастрофам". Документ в установленном порядке будет направлен на утверждение Национальным Собранием РА. И.о. подчеркнул, что в результате землетрясения 7 декабря 1988 года погибли свыше 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 500 тысяч лишились крова над головой. С первых же дней трагедии мировая общественность протянула республике руку помощи.

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (из которых 58 были полностью разрушены). В эпицентре землетрясения - городе Спитаке - его сила достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале), в Ленинакане - 9 баллов, Кировакане - 8 баллов. 6-балльная зона землетрясения охватила значительную часть территории республики, подземные толчки ощущались в Ереване. По подсчетам специалистов, во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. В результате землетрясения, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова.

Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала республики. Были разрушены или пришли в аварийное состояние общеобразовательные школы на 210 тысяч ученических мест, детские сады на 42 тысячи мест, 416 объектов здравоохранения, два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культуры. Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей, полностью или частично разрушено 230 промышленных предприятий.