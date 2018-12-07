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АрмИнфо.День 7 декабря в Армении будет отмечаться как День памяти жертв землетрясения и противостояния катастрофам. Поправки в законе "О праздниках и памятных датах" внесены на внеочередном выездном заседании правительства 7 декабря.
Представляя проект поправок, и.о. министра по чрезвычайным ситуациям РА Феликс Цолакян подчеркнул, что ныне действующую редакцию действующего закона после слов "день памяти жертв землетрясения" предлагается дополнить словам "и противостояния катастрофам". Документ в установленном порядке будет направлен на утверждение Национальным Собранием РА. И.о. подчеркнул, что в результате землетрясения 7 декабря 1988 года погибли свыше 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 500 тысяч лишились крова над головой. С первых же дней трагедии мировая общественность протянула республике руку помощи.
7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от стихии пострадал 21 город, а также 350 сел (из которых 58 были полностью разрушены). В эпицентре землетрясения - городе Спитаке - его сила достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале), в Ленинакане - 9 баллов, Кировакане - 8 баллов. 6-балльная зона землетрясения охватила значительную часть территории республики, подземные толчки ощущались в Ереване. По подсчетам специалистов, во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. В результате землетрясения, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова.
Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала республики. Были разрушены или пришли в аварийное состояние общеобразовательные школы на 210 тысяч ученических мест, детские сады на 42 тысячи мест, 416 объектов здравоохранения, два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культуры. Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей, полностью или частично разрушено 230 промышленных предприятий.
|Финишировал футбольный турнир” Лига ВТБ”
|Пашинян: даже по истечении 30 лет "зона бедствия" продолжает оставаться в повестке дня правительства страны
|Европейский Союз предоставит Армении грант в 8,04 млн евро на укрепление демократии
|Кандидаты в депутаты сообщают о нарушениях и случаях насилия в ходе агитации
|Индекс: Армения первая страна в Европе по числу верующих
|До 2020 года государство выполнит свое обязательство по решению жилищной проблемы 542 семей из зоны Спитакского землетрясения
|Наблюдатели от СНГ обсудили электоральные процессы с главой Центризбиркома Армении
|На полях СМИД ОБСЕ Зограб Мнацаканян провел ряд встреч с зарубежными коллегами
|И.о. министра: В 2018 году на решение первоочередных задач Ширакской и Лорийской областей Армении было направлено 774,4 млн драмов
|Глава СНБ:В ближайшие дни будут даны ответы на все вопросы относительно прослушки
|Минобороны Армении продемонстрировало комплекс <С 300>
|День 7 декабря в Армении будет отмечаться как День памяти жертв землетрясения и противостояния катастрофам
|Украина внесла весомый вклад в преодоление последствий Спитакского землятрясения
|В Гюмри стартовало внеочередное выездное заседание правительства, приуроченное к 30-летию землетрясения в Спитаке
|В рамках проекта StartHub Armenia состоялись обсуждения Starthub Offline
|Никол Пашинян: Сегодня мы имеем необходимые условия для проведения самых открытых, свободных и справедливых за последнее время в Армении выборов
|Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия нового здания Генконсульства РА в Санкт- Петербурге
|Пресс-секретарь Пашиняна опровергает слова Лукашенко
|Осипян: Предстоящие выборы будут самыми законными и транспарентными за всю новейшую историю Армении
|Пашинян: Правительство Армении намерено вдвое увеличить численность населения страны в течение ближайших 20 лет
|Пашинян: Уверен, что ОДКБ в силах подавить соблазн Азербайджана решать карабахский конфликт военным путем
|Мэр Еревана и посол России в Армении обсудили перспективы развития сотрудничества между крупными городами двух стран
|Зограб Мнацаканян: Формат встреч с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ дает возможность обсудить внешнюю политику на международных платформах
|Политические силы Армении обеспокоены фактом прослушки телефонного разговора главы государства и руководителей СНБ и ССС
|Гукасян: Пять из 11 политических сил, участвующих в выборах, выступают за резкие реверсы во внешней политике
|Один из военнослужащих, пропавших под лавиной в Сисиане, обнаружен мертвым
|СК: Сотрудник Минобороны РА долгие годы не являлся на работу, обслуживая в качестве водителя брата Сержа Саргсяна Левона Саркисяна
|Армен Саркисян: Армения может стать мостом между Евразийским экономическим союзом и ЕС
|Глава Управления: Правительству Армении предстоит решить ждать конфискации имущества Манвела Григоряна и Армена Аветисяна или же принять "дар"
|7 декабря в городе Гюмри будет проведено внеочередное заседание правительства
|Путин пожелал удачи Армении при председательстве в ЕАЭС
|Gallup обнародовал новый опрос: <Мой шаг> с 69,4% является абсолютным лидером, улучшив свои позиции на 1,1%
|Владельцам праворульных автомобилей в последний раз предоставлено право на ввоз своих транспортных средств в Армению
|Лучшие команды лагеря "Product bootcamp", организованного компанией Beeline и Microsoft, получили финансирование в размере 2.5 млн драмов
|Ара Баблоян встретился с генсеками парламентов стран Восточного партнерства
|Трое сотрудников Комитета госдоходов Армении обвиняются в получении взятки в особо крупных размерах
|В рамках проекта 1900+ состоится последний концерт Айка Меликяна, посвященный болгарской музыке
|Один из военнослужащих, пропавших под лавиной в Сисиане, пока не обнаружен
|Ущерб, нанесенный государству компаниями, занимающимися техосмотром автомобилей, по положению на 6 декабря составил 598.999.600 драмов
|Председатель ЕНП: Мы глубоко обеспокоены политическим преследованием и риторикой ненависти к оппозиции во время предвыборной кампании
|Адвокаты Ара Минасяна: Публикация СК фотографий и информации о средствах на счету Минасяна является попыткой давления на Апелляционный суд
|Компания Armenian Helicopters поставит в Армению еще один вертолет в рамках программы развития малой авиации
|Израильское дело о фальшивых армянских дипломах начало разваливаться
|Армения отменяет визы для владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов из Монголии
|В Армении объявлен призыв на военную службу офицеров запаса медицинской службы
|Азербайджан не обращался к России за покупкой ракетной системы "Бал-Э"
|Уже третий день подряд заседания парламента Армении проваливаются по причине отсутствия кворума
|Автодорога Степацминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
|Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета
|Никол Пашинян выступает за законодательное решение вопроса о проведении теледебатов между лидерами избирательных списков
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6-го декабря
|МИД РА: Армения подтверждает свою поддержку возглавляемого Афганистаном мирного процесса
|Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры по Карабаху в ближайшее время
|Генпрокуратура Армении по данным на 4 декабря изучила 60 сообщений о преступлениях против избирательного права в предвыборный период
|Сильва Амбарцумян заявила, что у нее есть доказательства преступной деятельности экс- губернатора Сюника Сурика Хачатряна
|Политические силы подытоживают 10 день предвыборной агитации
|Никол Пашинян: Коррупционная система чувствует, что кольцо вокруг нее сжимается
|Специалисты КГД РА приняли участие в рабочей встрече, посвященной контролю за незаконным оборотом наркотиков
|В сети появилась очередная "прослушка": телефонный разговор главы СНБ Армении с и.о.премьера Пашиняном
|Никол Пашинян: Если кто-то заявляет о госизмене и не является в правоохранительные органы, чтобы сообщить о преступлении, значит, он шарлатан
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