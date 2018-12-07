Пятница, 7 Декабря 2018 11:37

АрмИнфо. В городе Гюмри Ширакской области Армении сегодня, 7 декабря стартовало внеочередное выездное заседание правительства, приуроченное к 30-летию землетрясения в Спитаке. Перед заседанием в присутствии и.о. премьер-министра Никола Пашиняна состоялась церемония гашения марки, посвященной трагедии 30-летней давности. В повестке дня заседания Кабмина три вопроса. До того, как перейти к основной повестке, и.о. премьер-министра предложил почтить минутой молчания память жертв землетрясения.

Ранее сообщалось, что 7 декабря, в день 30-летия Спитакского землетрясения, блок "Мой шаг" не станет проводить агитацию, представители блока посетят пострадавшие в ходе землетрясения города - Гюмри, Спитак и Ванадзор. Блок "Мой шаг", возглавляемый и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, организует шествие и зажжение свечей, приуроченное к 30-летию Спитакского землетрясения. Шествие стартует 7 декабря, в 19:00, от Давиташенского моста и завершится у Киевского моста. Мой шаг" призывает все политические партии и блоки проявить единство и присоединиться к мероприятию в память о жертвах страшного землетрясения.

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. По подсчетам специалистов, во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму. Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. В результате землетрясения, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова. Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала республики.