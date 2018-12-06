Четверг, 6 Декабря 2018 20:45

АрмИнфо. В рамках реализуемого со стороны Beeline и фонда "Центр технологического развития" проекта StartHub Armenia состоялись очередные встречи-обсуждения Starthub Offline, в ходе которого стартапы имели возможность пообщаться с ведущими представителями ИТ-сферы.

Как сообщает пресс-служба компании, встреча состоялась на тему "Стартапы и инвестиции", спикером которой выступил соучредитель компании Granatus Ventures и управляющий партнер Манук Ергнян. ЗАО "Granatus Ventures" является первой венчурной компанией в Армении, финансирующей стартапы на начальном этапе становления.

В ходе встречи говорилось о деятельности компании, реализованных инвестициях в армянские стартапы, о приоритетных инвестиционных направлениях и экосистеме стартапов Армении. М.Ергнян отметил, что 2018 год в Армении стал переломным с точки зрения венчурных инвестиций, что обеспечило очень хорошие предпосылки для дальнейшего развития.

В свою очередь, гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин подчеркнул: "Наши регулярные встречи в Starthub Offline помогут армянским стартапам понять предпочтительные направления инвестиций, что будет способствовать ускоренному развитию их проектов. Надеюсь, что стартаперы будут учитывать мнения профессионалов, чтобы сделать свои проекты более привлекательными и нужными для общественности".

Следить за ходом программы StartHub Armenia можно по ссылке www.starthub.am или на официальной странице StartHub Armenia в Фейсбуке.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".