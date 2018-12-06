Четверг, 6 Декабря 2018 20:10

АрмИнфо. Сегодня мы имеем все необходимые условия для проведения самых открытых, свободных и справедливых за последнее время Армении выборов и для свободного волеизъявления нашего народа. Об этом 6 декабря на заседании Высшего Совета стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге заявил исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян, напомнив, что через три дня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

<Новый парламент позволит армянскому народу сформировать правительство, деятельность которого будет направлена на достижение результатов в приоритетных областях, особенно в борьбе с коррупцией, укреплении верховенства закона и создании равных условий для всех экономических и политических субъектов>, - подчеркнул он.

Вместе с тем, в ходе своего выступления, и.о. премьер-министра затронул вопрос о представительстве Армении в Евразийском межправительственном совете. <Руководствуясь принципами нашего партнерства и конструктивным подходом к деятельности Союза, мы не настаиваем на том, чтобы немедленно обсудить это и принять соответствующее решение. Однако, для нас этот вопрос составляет крайнюю важность, и мы хотели бы оставить его в общей повестке наших дискуссий, чтобы найти взаимовыгодное для всех решение>, - сказал Н. Пашинян.

В завершение он заверил, что Армения готова принять председательство Евразийского экономического совета и провестсти одно из заседаний у себя. <Мы приложим все усилия для успешного решения столь важной и ответственной задачи. Я надеюсь, что через год наш союз станет более сплоченным, и будет служить интересам наших экономик, государств и народов>, - резюмировал Н.Пашинян.