Четверг, 6 Декабря 2018 20:06

АрмИнфо. И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян присутствовал на церемонии открытия нового здания генерального консульства Республики Армения в Санкт-Петербурге, которое расположено в центре города по адресу: Большой проспект Васильевского острова. Как сообщает пресс-служба правительсва, Н. Пашинян прошелся по зданию нового консульства, ознакомился с созданными условиями.

Поздравив присутствующих с открытием нового здания консульства, и.о. премьер-министра выразил уверенность, что улучшение условий работы консульства будет способствовать повышению качества обслуживания армянской общины северной столицы России. "У армянского народа теплые чувства к Российской Федерации и подобные мероприятия укрепляют наши отношения. Я надеюсь, что в России будут открываться новые офисы, связанные с Арменией, а российские инвестиции в нашу страну продолжат увеличиваться", - сказал он.

Согласно сообщению, здание консульства было построено еще в 1912 году и имеет культурно- историческую ценность. Здание площадью в 320 кв.м. безвозмездно было предоставлено консульству Армении сроком на 49 лет и полностью отремонтировано на средства местной армянской общины.