Четверг, 6 Декабря 2018 20:01

АрмИнфо. Пресс-секретарь и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна Армен Егоян опровергает заявление о том, что вопрос генсека ОДКБ уже решен.

Сегодня после заседания Высшего Совета стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что пост генсека ОДКБ может занять представитель Беларуси.

Егоян подчеркнул, что заседания ОДКБ не было, следовательно, вопрос не мог быть решен, а позиция Армении по этому вопросу не претерпела каких-либо изменений.

Отметим, что после заседания Высшего Совета стран ЕАЭС Лукашенко в беседе с журналистами заявил: <Чуть было не провели заседание ОДКБ, в принципе решили проблему назначения генсека>, - подчеркнул он.