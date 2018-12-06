Четверг, 6 Декабря 2018 18:19

АрмИнфо.Правительство Армении намерено вдвое увеличить чсиленность населения страны в течение ближайших 20 лет. Об этом заявил находяшийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 6-го декабря с представителями армянской диаспоры. Пашинян коснулся перемен в Армении, намеченных реформ в социально-экономической жизни страны и сфере правосудия, а также назначения нового генсека ОДКБ.

"Рад констатировать, что после бархатной ненасильственной революции в Армении поток прибывающих в страну превышает число оттока из РА. Думаю, это является самым важным достижением революции", - указал он.

По его словам, в настоящее время перед правительством стоит задача осуществить также экономическую революцию. В данном вопросе кабмин надеется на инвестиционную поддержку армянской Диаспоры. Как указал Пашинян, нынешнее правительство не имеет личной бизнес заинтересованности и готово обеспечить всем участника процесса равные условия. В ответ представители местной общины заявили, что весьма воодушевлены революцией и намерены вернуться в РА с целью осуществления ивнестиционных проектов. В данном контексте они отметили о наличии ряда проблем, связанных с экспортом продукции из Армении в страны ЕАЭС.

Никол Пашинян сообщил, что решение вопросов логистики в рамках ЕАЭС находится в повестке дня. "Готовится пилотный проект, который упростит процесс транспортировки груза посредством внедрения электронной системы проверки документов", - заявил он.

Пашинян коснулся также прослушивания телефонных бесед высокопоставленных должностных лиц Армении. Он заявил, что это стало возможным из-за того, что глава СНБ на тот период находился в роуминге в Швейцарии. И.о. премьера еще раз подчеркнул, что в его выступлении в парламенте от 12 сентября с.г. есть гораздо больше информации, чем в обнародованной накануне в сети Интернет второй части прослушки.

Представители местной армянской общины выразили свою озабоченность относительно обеспечения личной безопасности Никола Пашиняна. И.о. главы правительства заявил, что Служба госохраны надлежащим образом осуществляет свою работу. По его словам, благодаря отношению людей он себя чувствует в безопасности.

Никол Пашинян сообщил, что одним из важнейших задач в повестке дня правительства является осуществление реформ судебной системы РА, которая долгое время формировалась в "известных условиях". "Есть идея в Армении создать действующий арбитраж по международным правилам", - заявил он, отметив, что новая власть не боится революционных решений.