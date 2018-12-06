Четверг, 6 Декабря 2018 18:18

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи с представителями армянской общины Санкт-Петербурга коснулся вопроса назначения нового генсека ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян заявил: <Должность Генсека по большому счету является поводом для того, чтобы обсудить вопросы, связанные со взаимными обязательствами государств-членов ОДКБ. Мы хотим получить четкие ответы. Никто не может обвинить нас в невыполнении партнерских отношений. Армения сегодня, как и прежде, показала, что она является надежным партнером. К сожалению, то же самое нельзя сказать о наших партнерах по ОДКБ>.

По словам Пашиняна, Армения должна понять, на кого можно надеяться, а на кого нет. <Уверен, что ОДКБ в силах подавить соблазн Азербайджана решать нагорно-карабахский конфликт военным путем. Вопрос в том, готова ли ОДКБ применить данный инструмент, или нет. Вопрос для Армении стратегической важности, а вопрос генсека - второстепенной важности. Пусть там вечно будет сидеть представитель Беларуси (на посту генсека. Ред.), но наши взаимные обязательства должны быть выполнены>,- подчеркнул Пашинян.