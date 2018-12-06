Четверг, 6 Декабря 2018 18:18

АрмИнфо. Мэр Еревана Айк Марутян принял посла России в Армении Сергея Копыркина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно источнику, Марутян выразил уверенность в том, что армяно-российские отношения, в частности, между крупными городами двух стран продолжат развиваться и углубляться, при участии посольств.

В свою очередь Сергей Копыркин отметил, что есть большой потенциал для развития отношений между Ереваном, Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами России - от культуры и спорта до транспорта и вывоза мусора. В этом контексте Марутян отметил, что жители двух стран имеют много общностей в стиле жизни и мышлении, что еще больше способствует сотрудничеству между городами.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между дипломатическими представительствами двух стран и органами местного самоуправления.