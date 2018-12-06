Четверг, 6 Декабря 2018 18:01

АрмИнфо.Для повышения эффективность деятельности ОДКБ нужно предпринимать последовательные шаги, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества на основе принципов солидарности. Об этом 6 декабря на встрече министров стран-членов ОДКБ в Милане заявил и.о. министра ИД Армении Зограб Мнацакянян.

Как сообщает пресс-служба МИД, Мнацаканян отметил, что данный формат встреч с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ даст возможность обсудить вопросы, стоящие перед структурой и внешнюю политику государств-членов на международных платформах.

В ходе встречи министры также затронули процесс консультаций, инициированных ОДКБ в связи с вопросом о скорейшем прекращении полномочий Генерального секретаря Организации.