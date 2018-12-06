Четверг, 6 Декабря 2018 17:33

АрмИнфо. "Меня очень обеспокоил факт телефонной прослушки и.о. премьер-министра и главы СНБ Армении, ведь если правительство Пашиняна не может обеспечить безопасность своих телефонных бесед, то, как они намерены обеспечивать безопасность страны?" - задался в беседе с корреспондентом АрмИнфо вопросом пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

"Я глубоко осуждаю тех, кто прослушивал и обнародовал данный телефонный разговор и считаю, что они должны понести достойное наказание. Однако, мы все не должны забывать, что наша страна находится в постоянном конфликте с такими странами, как Азербайджан и Турция, и в связи с этим перед нами стоит ряд вопросов и вызовов. А глава государства по телефону обсуждает важные вопросы, не заботясь о безопасности своего разговора", - подчеркнул Шармазанов.

При этом он заметил, что сам телефонный разговор опровергает ранние заявления Пашиняна о независимости судебной системы. "Пашинян уже вмешивался в работу законодательной власти, 2 октября оккупировав здание парламента и находящихся там депутатов. А сейчас, как стало очевидно из прослушки, он вмешивается также в работу судебной системы. Все заявления Пашиняна о том, что главы СНБ и ССС всего лишь обсуждали рабочие вопросы, являются как минимум несоответствующими действительности, так как главы СНБ и ССС никоим образом не связаны с судебной властью, как и сам Пашинян и не правомочны определять вердикты суда", - заключил пресс-секретарь РПА.

В свою очередь и.о. министра юстиции, кандидат в депутаты от блока "Мы" Артак Зейналян заявил, что не следует слишком концентрироваться на содержании данной беседы. "Если мы будем постоянно обсуждать суть данной беседы, то те, кто осуществлял просушку, добьются своей цели.

Данная прослушка, является посягательством на армянскую государственность. Ведь тот, кто прослушивал телефонный разговор главы государства, тем самым нанес удар по международному авторитету страны", - подчеркнул Зейналян. Кандидат в депутаты также заметил, что он видит органическую связь между заявлением адвокатов Кочаряна о том, что они подадут иск в ЕСПЧ и данной прослушкой. "Адвокаты Кочаряна могут использовать данную запись для обоснования своей жалобы", - заметил Зейналян.

Варужан Аветисян, возглавляющий список партии "Сасна Црер", также счел возмутительным тот факт, что телефонную беседу премьер-министра прослушивают и выкладывают в сеть. "Уму непостижимо, как можно так просто и спокойно не только прослушать телефонную беседу главы Армении, но и выложить данную запись в сеть. Это очень осуждаемо и немыслимо. Это нанесет огромный удар по нашему международному имиджу. Что касается самой сути записи, то я воздержусь от комментариев, так как это будет не вполне корректно", - заключил Аветисян.

Кандидат в депутаты от партии АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, также как и все остальные подчеркнул, что факт прослушки является весьма печальным и осуждаемым явлением. "Я считаю, что нужно обязательно найти тех, кто сначала прослушал, а потом выложил в соцсети данный телефонный разговор. Хватит двусмысленных заявлений главы СНБ Артура Ванецяна о том, что они знают, кто это сделал, но ищут доказательства, виновник должен понести заслуженное наказание", - подчеркнул Манукян.

При этом он посчитал опасным тот факт, что глава государства, руководители таких структур, как СНБ и ССС обсуждают по телефону стратегические вопросы. Тем не менее Манукян подчеркнул, что заявление Пашиняна о том, что беседа глав СНБ и ССС укладывается в рамки их должностных полномочий, не соответствует действительности. "Деятельность судов их никоим образом не касается, и они не имеют никакого права определять размер залога, меру пресечения и прочее", - заключил Манукян.

В свою очередь кандидат в депутаты от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что тут под угрозой стоит вопрос безопасности и вопрос международного авторитета страны. "Я считаю, что все те, кто осуществил данную прослушку, должны быть наказаны, кем бы они ни были. Ведь для того, чтобы прослушивать телефонный разговор премьер-министра, глав СНБ и ССС нужно иметь дорогостоющую аппаратуру. Что касается сути разговора, то премьер-министр уже сам все пояснил, мне нечего добавить", - заключила Зограбян.

Пресс-секретарь блока "Мой шаг" Ваан Костанян также заявил, что ему нечего добавить к словам лидера блока Пашиняна. Сам Пашинян после обнародования прослушки заверил, что разговор полностью смонтирован. Тем не менее, по его мнению, действия руководителей СНБ и ССС однозначно укладываются в рамки их должностных полномочий. "Нет сомнений, что это (прослушка. Ред,) является проявлением контрреволюции, нет сомнений в том, что контрреволюционные силы и коррупционеров ждет разгромное поражение",- заявил Никол Пашинян. Отметим, что 5 декабря в сети появилась очередная "прослушка", на этот раз телефонного разговора главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с и.о.премьера Николом Пашиняном.

Согласно 'прослушке" Ванецян звонит Пашиняну и докладывает ему о том, что глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян хочет арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела 1 марта 2008 года. При этом он выражает обеспокоенность в связи с тем, что на сей счет могут возникнуть проблемы с "русскими". Далее он уговаривает и.о. премьера и главу ССС применить в отношении Хачатурова в качестве меры пресечения залог, подчеркнув, что сам "скажет судьям все, что надо". Во время разговора обсуждается также вопрос ареста второго президента Роберта Кочаряна, также как Хачатуров, обвиняемого в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года.