Четверг, 6 Декабря 2018 17:32

АрмИнфо.Пять из 11 политических сил, которые участвуют на выборах в Национальное собрание, выступают за резкие реверсы во внешней политике. И в этом смысле, наиболее радикальной является партия "Сасна Црер". Об этом на пресс-конференции заявил председатель партии "Во имя социальной справедливости" Арман Гукасян, который представил подробно предвыборные программы политических сил по части внешней политики.

По его словам, партия "Сасна Црер" выступает за выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также за вывод российских пограничных войск и 102-ой военной базы из Армении. Блок "Мы" также выступает за выход Армении из ЕАЭС, отмечая, что этот интеграционный союз ничего не дал нашей стране. В предвыборной программе партии "Решения гражданина" говорится, что двусторонние соглашения между Арменией и Россией должны быть пересмотрены, в частности по военной базе в Гюмри и российским пограничным войскам. "Это нестандартный и не сбалансированный подход, но он также имеет право на существование", - сказал Гукасян, указав, что их политическая сила выступает за сбалансированную внешнюю политику, так как резкие развороты опасны для страны и не вытекают из подлинных государственных интересов. Касаясь еще одной новой силы, партии "Национальный прогресс", Гукасян напомнил, что эта партия недавно объявила, что ЕАЭС является закрытым диктаторским клубом. Эта сила также тяготеет к Западу во внешних отношениях, углублению и развитию сотрудничества с ЕС. По части Христианско-народной партии политолога Левона Шириняна возникают вопросы, так как они утверждают, что являются армяноцентричной силой и не тяготеют не к Западу, ни к Росии, однако, сам Ширинян неоднократно заявлял, что поддерживает партию "Сасна Црер".

"Возникает вопрос, как они могут быть армяноцентричными, но поддерживать силы, которые выступают с радикальными антироссийскими лозунгами", - сказал он. Спикер подчеркнул, что подходы политических сил важны не только во внутренней, но и во внешней политике, надеясь, что избиратель сделает свой выбор будучи хорошо осведомленным по части данных программ. По словам Армана Гукасяна, нет сомнений в том, что блок "Мой шаг" наберет большинство в Национальном собрании, но важно понимать, что даже силы, которые выступали за резкие реверсы во внешней политике, придя к власти стали сторонниками сбалансированной политики, что реально отражает подлинные интересы Армении. Следующий спикер, член партии, политолог Левон Рухкян, отметил, что эта кампания была беспрецедентной, он также подчеркнул позитивные и негативные стороны предвыборной кампании. Положительным является то, что во время данной кампании культура дебатов все больше заметна, что дает избирателям полную картину по части кандидатов. В отличие от предыдущих выборов, во время этих информационные технологии играют очень важную роль. Партии и отдельные кандидаты используют активно социальные сети в качестве инструмента для продвижения своих программ и идей. Третья позитивная тенденция заключается в том, что общество надеется на честные выборы, поскольку угроза фальсификаций сведена к минимуму. "Мы не можем исключать предвыборные взятки, но очевидно, что на этих выборах они не так масштабно распространены, как во время предыдущих", - сказал Рухкян. Что касается негативных проявлений, то, по мнению докладчика, неприемлемо, когда политические силы борются за второе место, и сегодня эта тенденция заметна. Он отметил, что политическая сила, которая выступает с конкретной программой, получает голоса за реализацию данной программы, и когда она заявляет, что она борется за второе место, то она уменьшает свои шансы, посылая мессидж избирателю о том, что эта программа не будет воплощена в жизнь. Кроме того, неприемлемо, когда некоторые политические силы строят свою кампанию на основе критики прежней власти, а не на основе своей программы. "К сожалению, мы не можем сказать, что во время кампании не было никаких препятствий, они были, но это также было не так масштабно", - добавил он.