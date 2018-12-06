Четверг, 6 Декабря 2018 17:30

АрмИнфо. Один из военнослужащих, пропавших под лавиной в Сисиане, обнаружен мертвым. Об этом АрмИнфо сообщили в Министерстве обороны.

Как ранее сообщало АрмИнфо, под лавиной в Сисиане 5 декабря остались пять военнослужащих, четыре были обнаружены, их состояние не внушает опасений.