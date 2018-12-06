Четверг, 6 Декабря 2018 17:30

АрмИнфо.Следственный Комитет Армении возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и растратой в особо крупных размерах со стороны ряда сотрудников Минобороны Армении.

Согласно материалам следствия, военный полицейский- водитель N части взвода спецназначения Минобороны Армении на протяжении 14 лет с 2004 года не являлся на работу, не выполнял своих служебных полномочий, однако получал зарплату, отпускные, а уволившись 17 мая 2018 года, получил также расчетные и личное пособие в качестве благодарности "за долгосрочную военную службу", получив право на получение военной пенсии. Однако, согласно материалам следствия, все эти годы, он фактически работал в качестве водителя директора благотворительного фонда "Пюник" Левона Саркисяна, являющегося старшим братом третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Меж тем, должностные лица МО РА, исходя из личных интересов, злоупотребляя должностными полномочиями, не дали процесс этому делу. В этой связи возбуждено уголовное дело, в рамках дела конфискованы важные документы. О результатах следствия СК сообщит позже.