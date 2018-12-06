Четверг, 6 Декабря 2018 17:26

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян 6 декабря принял делегацию во главе с вице-спикером Сената Итальянской Республики Паолой Таверной, находящуюся в Армении в связи с внеочередными парламентскими выборами в группе наблюдателей ПА ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба президента, отметив, что сегодня Армения находится в фазе основных изменений, президент Саркисян подчеркнул прогресс в укреплении демократии в стране и выразил уверенность в том, что выборы будут свободными и справедливыми.

Собеседники обсудили армяно-итальянские отношения и пришли к выводу, что они успешно развиваются.

Президент Саркисян заметил, что в вопросе дальнейшего развития

армяно-итальянских отношений он настроен оптимистично. Он подчеркнул

огромный потенциал расширения сотрудничества в экономической и

культурной сферах. Отметив, что в Армении уже работают некоторые

итальянские компании, и несколько компаний проявляют интерес к нашей стране, президент Саркисян сказал, что Армения, являющаяся членом Евразийского экономического союза, может стать мостом между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, что открывает новые возможности для предпринимателей и инвесторов.