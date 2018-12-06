Четверг, 6 Декабря 2018 15:43

АрмИнфо.Солгано опросу к парламентским выборам Армении абсолютным фаворитом в предвыборной гонке является правящий блок <Мой шаг> с 69,4% голосами, примечательно, что с начала гонки рейтинг блока возрос, ранее он, согласно опросу того же , составлял 68,3%.

За правящим блоком, как и в прошлый раз, следует партия <Процветающая Армения> с 5,7%. В отличие от правящего блока ППА с начала предвыборной гонки утратила свои голоса, ранее ей GALLUP пророчил 6.7 %. За партию <Просвещенная Армения> готовы отдать голоса 3,8% избирателей вместо прежних 1,2%, далее следует <Сасна црер> с 1,4%, вместо прежних 0,9%. Республиканская партия также утратила свои голоса с 1,5% в начале гонки до 1,3%.

А вот рейтинг АРФ <Дашнакцутюн> увеличился до 1,2% вместо прежнего 1%. Блок <Мы> набирает 0,8% вместо прежних 0,3%, партия <Оринац еркир> 0,4%, ранее было 0,1%. Следом за ОЕ расположилась партия <Выбор гражданина> с 0,3% вместо прежних 0,2%. А вот партия <Национальный прогресс>, у которой на начальном этапе гонки было 0%, теперь улучшила свои позиции до 0,1%. На этот раз 0% рейтинг зафиксировала партия <Христианско-народное возрождение>, у которой на начальном этапе гонки было 0,3%. 8,7% респондентов отказались ответить на вопросы, 7% затруднились с ответом.

Согласно опросу, в выборах будут участвовать 75,5% респондентов, скорее намерены участвовать 14,6%, скорее не будут участвовать 2,7%, а вот 5,7% точно не намерены участвовать.

Опрос проводился с 1 по 4 декабря среди 1100 респондентов. Погрешность опроса составляет порядка 3%.