Четверг, 6 Декабря 2018 15:20

АрмИнфо. Владельцам праворульных авто предоставлено право до 1 марта 2019 года осуществить ввоз своих транспортных средств на территорию Армении. Подобное решение было принято на заседании правительства РА 6 декабря.

Напомним, что парламент Армении 1 марта 2018 года принял во втором и окончательном чтении законопроект о временном запрете с 1 апреля т.г. импорта праворульных автомобилей. Это решение привело к проблемам,

поскольку некоторые импортеры не были осведомлены об этих законодательных изменениях. По словам предпринимателей, они несут

ежедневные убытки из-за автомобилей, которые не могут пройти таможенное оформление на границе.

Представляя сегодня проект решения, заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий РА Баграт Бадалян подчеркнул, что,

согласно решению правительства, в Армению можно будет до 1 марта 2019 года импортировать все праворульные автомобили, которые уже скопились на таможенных пунктах. Владельцы праворульных автомобилей в

течение шести месяцев после их импорта обязуются сменить расположение руля, пройти регистрацию в Полиции РА и спокойно эксплуатировать автомобиль. Как подчеркнул в данной связи и.о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян, подобное решение о продлении сроков импорта праворульных автомобилей принимается в последний раз и больше правительство на поблажки не пойдет.