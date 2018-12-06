Четверг, 6 Декабря 2018 15:06

АрмИнфо. Две лучшие команды лагеря "Product bootcamp", организованного компанией Beeline в Армении и армянским офисом Инновационного центра Microsoft, получили финансирование в размере 2.5 млн драмов для продвижения идей и превращения их в прототип продукта.

Как сообщает пресс-служба компании, финансирования в размере 1.5 млн. драмов удостоилась команда Festival, которая подготовит приложение, разработанное специально для кинофестивалей, позволяющее пользователям познакомится с программой кинофестиваля, в частности с включенными фильмами, просмотреть трейлеры. Приложение каждый раз будет адаптировано под очередной кинофестиваль, принимая во внимание его особенности и требования.

Вторую премию в размере 1 млн. драмов получила команда Rendchain, решение которого объединяет все существующие компьютеры, используя блокчейн-механизм. В результате юзеры приложения смогут использовать общую мощность объединенных компьютеров для реализации своих визуальных (и не только) продуктов. Первая целевая сфера для продукта является киноиндустрия.

<Не перестаю каждый раз восхищаться тому энтузиазму и активности, которая наблюдается у команд. Более чем уверен, что эта молодежь, которая имеет современное и гибкое мышление и сосредоточена на цифровых инновациях в своей сфере сможет стать тем, кто диктует мнение. А Beeline в свою очередь намерен и далее оказывать поддержке в процессе становления армянской экосистемы стартапов>, сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Основными критериями стали иннвационность идеи и применяемость, а также состав команды, до этого этапа проделанная работа и развитие.

Отметим, что лагерь по разработке продуктов (product bootcamp) стартовал в в Beeline Startup Incubator в ноябре с.г. по инициативе Beeline и инновационного центра Microsoft. Заявки на участие в лагере подали свыше 45 команд, но в результате были выбраны 10 команд, которые 22 ноября на первом рабочем совещании взаимодействовали с представителями разных компаний представляющих технологическое сообщество Армении. Они прошли обучение по подготовке Business model canvas, и тому как правильно проектировать и создавать прототип продукта.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".