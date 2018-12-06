Четверг, 6 Декабря 2018 14:22

АрмИнфо. Закончилось представительное следствие по факту получения взятки чиновниками комитета госдоходов Армении. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно источнику, начальник 10-го отдела инспекции-управления малых налогоплательщиков Комитета по госдоходам, а также заместитель

начальника и инспектор того же отдела по предварительному сговору путем вымогательства получили взятку в размере 1.000.000 драмов. По данным предварительного следствия, начальник отдела Сурен Элоян, замначальника Самсон Аракелян и инспектор Вагаршак Лалаян по предварительному сговору, несколько раз встречались с директором одного ООО и обвинили его в якобы существующих нарушениях в его компании. Затем, угрожая ему разоблачением, Самсон Аракелян договорился с директором данного ООО о получении взятки в особо крупных размерах в размере 1.000.000 драмов. Согласно уговору, 22 октября 2018 года Самсон Аракелян в кабинете встретился с владельцем данной компании и получил от него взятку в 1 млн драмов. После чего Аракелян позвонил начальнику отдела Сурену Элояну, чтобы подтвердить согласие последнего на получение взятки от директора данного ООО, однако, во время телефонной беседы Аракелян был пойман сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью полиции РА.

Таким образом, начальнику отдела Сурен Элояну, замначальнику Самсону Аракеляну и инспектору Вагаршаку Лалаяну предъявлено обвинение по 311 статье УК РА. В качестве меры пресечения в отношении последних избран арест.