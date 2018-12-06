Четверг, 6 Декабря 2018 14:21

АрмИнфо. В концертном зале ереванского музея-института Комитаса 10-го декабря состоится сольный концерт пианиста, народного артиста Республики Армении Айка Меликяна, посвященный современной болгарской музыке.

Организаторами концерта выступают Посольство Республики Болгария в Армении и Министерство культуры страны. Концерт проходит в рамках проекта 1900+, который пользуется большой известностью среди армянского слушателя. Это 14-ый по счету концерт цикла концертов 1900+. В программу включены произведения болгарских классиков: Панчо Владигерова, Димитара Ненова, Андре Букурешлиева, а также композиторов, ведущих активную деятельность в наши дни: Петера Керкелова, Божидара Спасова, Александры Карастояновой-Герментин и Андрея Диамандиева.

<Этот концерт - последний в текущем году. Я рад, что завершу концертный сезон на родине. Это важный для меня концерт, поскольку я

представлю своему слушателю программу, полную премьер на этот раз в рамках проекта 1900+, остановив выбор на современной болгарской музыке XX - XXI веков. Я исполнял произведения болгарских композиторов по разным случаям и в разных странах, включая концерт в рамках фестиваля Pianissimo в Софии. Oсобенно значительным из моих выступлений стал международный конкурс 2012 года в Орлеане, где я был удостоен специальной премии известного болгарского композитора Андре Букурешлева за лучшее исполнение его произведения. Я рад, что сегодня имею возможность представить армянской публике музыку этой талантливой и прогрессивной нации. Особую благодарность хочу выразить послу Республики Болгария в Армении госпоже Марии Павловой за чуткое сотрудничество>, - отмечает пианист Айк Меликян.

Отметим, что цикл концертов 1900+ стартовал в 2009 году по инициативе пианиста. Проект направлен на популяризацию мировой современной фортепианной музыки. До этого в рамках цикла концертов 1900+ прозвучали произведения композиторов разных стран мира: Польши, США, Швейцарии, Франции, Японии, Аргентины, Бразилии и др. Концертыв рамках проекта 1900+ представляют иностранные посольства и дипломатические структуры в Республике Армения.