Четверг, 6 Декабря 2018 14:18

АрмИнфо.Один из военнослужащих, пропавших под лавиной в Сисиане, пока не обнаружен. Об этом АрмИнфо сообщили в Министерстве обороны.

Согласно МО, для нахождения пропавшего военнослужащего осуществляются масштабные поисковые работы. Под лавиной остались пять военнослужащих, четыре были обнаружены. Как сообщили в МО, их состояние не внушает опасений.

Отметим, что поиск осуществляется при помощи пеленга сигнала сотового телефона. Как сообщалось ранее, инцидент произошел 5 декабря в районе Сисиана.