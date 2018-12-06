|Гукасян: Пять из 11 политических сил, участвующих в выборах, выступают за резкие реверсы во внешней политике
|Один из военнослужащих, пропавших под лавиной в Сисиане, обнаружен мертвым
|СК: Сотрудник Минобороны РА долгие годы не являлся на работу, обслуживая в качестве водителя брата Сержа Саргсяна Левона Саркисяна
|Армен Саркисян: Армения может стать мостом между Евразийским экономическим союзом и ЕС
|Глава Управления: Правительству Армении предстоит решить ждать конфискации имущества Манвела Григоряна и Армена Аветисяна или же принять "дар"
|7 декабря в городе Гюмри будет проведено внеочередное заседание правительства
|Путин пожелал удачи Армении при председательстве в ЕАЭС
|Gallup обнародовал новый опрос: <Мой шаг> с 69,4% является абсолютным лидером, улучшив свои позиции на 1,1%
|Владельцам праворульных автомобилей в последний раз предоставлено право на ввоз своих транспортных средств в Армению
|Лучшие команды лагеря "Product bootcamp", организованного компанией Beeline и Microsoft, получили финансирование в размере 2.5 млн драмов
|Ара Баблоян встретился с генсеками парламентов стран Восточного партнерства
|Трое сотрудников Комитета госдоходов Армении обвиняются в получении взятки в особо крупных размерах
|В рамках проекта 1900+ состоится последний концерт Айка Меликяна, посвященный болгарской музыке
|Один из военнослужащих, пропавших под лавиной в Сисиане, пока не обнаружен
|Ущерб, нанесенный государству компаниями, занимающимися техосмотром автомобилей, по положению на 6 декабря составил 598.999.600 драмов
|Председатель ЕНП: Мы глубоко обеспокоены политическим преследованием и риторикой ненависти к оппозиции во время предвыборной кампании
|Адвокаты Ара Минасяна: Публикация СК фотографий и информации о средствах на счету Минасяна является попыткой давления на Апелляционный суд
|Компания Armenian Helicopters поставит в Армению еще один вертолет в рамках программы развития малой авиации
|Израильское дело о фальшивых армянских дипломах начало разваливаться
|Армения отменяет визы для владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов из Монголии
|В Армении объявлен призыв на военную службу офицеров запаса медицинской службы
|Азербайджан не обращался к России за покупкой ракетной системы "Бал-Э"
|Уже третий день подряд заседания парламента Армении проваливаются по причине отсутствия кворума
|Автодорога Степацминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
|Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета
|Никол Пашинян выступает за законодательное решение вопроса о проведении теледебатов между лидерами избирательных списков
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6-го декабря
|МИД РА: Армения подтверждает свою поддержку возглавляемого Афганистаном мирного процесса
|Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры по Карабаху в ближайшее время
|Генпрокуратура Армении по данным на 4 декабря изучила 60 сообщений о преступлениях против избирательного права в предвыборный период
|Сильва Амбарцумян заявила, что у нее есть доказательства преступной деятельности экс- губернатора Сюника Сурика Хачатряна
|Политические силы подытоживают 10 день предвыборной агитации
|Никол Пашинян: Коррупционная система чувствует, что кольцо вокруг нее сжимается
|Специалисты КГД РА приняли участие в рабочей встрече, посвященной контролю за незаконным оборотом наркотиков
|В сети появилась очередная "прослушка": телефонный разговор главы СНБ Армении с и.о.премьера Пашиняном
|Никол Пашинян: Если кто-то заявляет о госизмене и не является в правоохранительные органы, чтобы сообщить о преступлении, значит, он шарлатан
|Beeline в Армении: Команды "Product bootcamp" представили на суд жюри свои разработки
|Пашинян намерен говорить с Лукашенко
|Пашинян: Отношения с Россией для нас - приоритет
|Россия отказалась поставлять береговой ракетный комплекс "Бал-Э" Азербайджану
|Давид Шахназарян квалифицирует приглашение в СНБ, как политическое преследование
|Банк ВТБ (Армения) запускает традиционную новогоднюю акцию - "Кредит новогодний"
|Омбудсмен Армении направил в полномочные структуры сообщения об инцидентах, произошедших в ходе предвыборной агитации
|Движение по дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс 5-го и 6-го декабря будет временно приостановлено для всех видов транспорта
|Москва: Главы МИД Армении и Азербайджана намерены согласовать заявление по Карабаху
|Правительство Армении в декабре 2018 года объявит о призыве офицерского состава запаса медицинской службы ВС РА
|На банковские счета, недвижимое и движимое имущество экс-главы медцентра "Сурб Григор Лусаворич" Ара Минасяна наложен арест
|Бако Саакян выразил соболезнование в связи с гибелью пилотов штурмовика ВС РА СУ-25
|Ноу-хау от и.о. главы Минобразования: Учебники в армянских школах скоро "заговорят" с учениками
|Армен Ашотян о вызове Шахназаряна в СНБ: Репрессии новых властей не заставят представителей РПА замолчать
|Кандидат на пост посла США в РА: Наша цель видеть эту страну действительно суверенной и имеющий право выбора своих партнеров
|Никол Пашинян проводит предвыборную агитацию в ереванских квартирах
|Пашинян: Наши желания и аргументы по цене на газ ясны. Остается прийти к согласию вокруг них с Владимиром Путиным
|Давид Шахназарян приглашен в СНБ
|Пашинян: Если выяснится, что обвинения РПА являются ложью, народ должен знать, что они, как минимум, лжецы, при этом дешевые
|Пашинян: Армения ни к кому, ни с какой просьбой не обращалась
|Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью известного русского писателя Андрея Битова
|Ноу-хау от и.о. премьера: предвыборная агитация в Ереванском метрополитене
|Решение относительно меры пресечения Роберта Кочаряна будет обнародовано 7 декабря
|Ардшинбанк предоставляет пользователям приложения "Мобайл Банкинг" возможность быстро заключить ОСАГО-договор
АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступает за законодательное решение вопроса о проведении теледебатов между лидерами списков кандидатов партий и блоков, участвующих в выборах.
"Считаю, что необходимо закрепить в Избирательном кодексе положение о проведении теледебатов на уровне первых лиц списков, принимающих участие в выборах", - написал 6 декабря Никол Пашинян на своей странице в Facebook. При этом, и.о. премьер-министра не преминул указать, что ""это новая Армения". "С духом!", - призвал Никол Пашинян, констатировав, что состоявшиеся накануне теледебаты с его участием состоялись
Отметим, что накануне поздно вечером в прямом эфире Общественного телевидения Армении прошли трехчасовые теледебаты с участием первых номеров списков всех политических партий и блоков, участвующих в досрочных парламентских выборах 9 декабря
|Гукасян: Пять из 11 политических сил, участвующих в выборах, выступают за резкие реверсы во внешней политике
|Один из военнослужащих, пропавших под лавиной в Сисиане, обнаружен мертвым
|СК: Сотрудник Минобороны РА долгие годы не являлся на работу, обслуживая в качестве водителя брата Сержа Саргсяна Левона Саркисяна
|Армен Саркисян: Армения может стать мостом между Евразийским экономическим союзом и ЕС
|Глава Управления: Правительству Армении предстоит решить ждать конфискации имущества Манвела Григоряна и Армена Аветисяна или же принять "дар"
|7 декабря в городе Гюмри будет проведено внеочередное заседание правительства
|Путин пожелал удачи Армении при председательстве в ЕАЭС
|Gallup обнародовал новый опрос: <Мой шаг> с 69,4% является абсолютным лидером, улучшив свои позиции на 1,1%
|Владельцам праворульных автомобилей в последний раз предоставлено право на ввоз своих транспортных средств в Армению
|Лучшие команды лагеря "Product bootcamp", организованного компанией Beeline и Microsoft, получили финансирование в размере 2.5 млн драмов
|Ара Баблоян встретился с генсеками парламентов стран Восточного партнерства
|Трое сотрудников Комитета госдоходов Армении обвиняются в получении взятки в особо крупных размерах
|В рамках проекта 1900+ состоится последний концерт Айка Меликяна, посвященный болгарской музыке
|Один из военнослужащих, пропавших под лавиной в Сисиане, пока не обнаружен
|Ущерб, нанесенный государству компаниями, занимающимися техосмотром автомобилей, по положению на 6 декабря составил 598.999.600 драмов
|Председатель ЕНП: Мы глубоко обеспокоены политическим преследованием и риторикой ненависти к оппозиции во время предвыборной кампании
|Адвокаты Ара Минасяна: Публикация СК фотографий и информации о средствах на счету Минасяна является попыткой давления на Апелляционный суд
|Компания Armenian Helicopters поставит в Армению еще один вертолет в рамках программы развития малой авиации
|Израильское дело о фальшивых армянских дипломах начало разваливаться
|Армения отменяет визы для владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов из Монголии
|В Армении объявлен призыв на военную службу офицеров запаса медицинской службы
|Азербайджан не обращался к России за покупкой ракетной системы "Бал-Э"
|Уже третий день подряд заседания парламента Армении проваливаются по причине отсутствия кворума
|Автодорога Степацминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
|Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета
|Никол Пашинян выступает за законодательное решение вопроса о проведении теледебатов между лидерами избирательных списков
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6-го декабря
|МИД РА: Армения подтверждает свою поддержку возглавляемого Афганистаном мирного процесса
|Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры по Карабаху в ближайшее время
|Генпрокуратура Армении по данным на 4 декабря изучила 60 сообщений о преступлениях против избирательного права в предвыборный период
|Сильва Амбарцумян заявила, что у нее есть доказательства преступной деятельности экс- губернатора Сюника Сурика Хачатряна
|Политические силы подытоживают 10 день предвыборной агитации
|Никол Пашинян: Коррупционная система чувствует, что кольцо вокруг нее сжимается
|Специалисты КГД РА приняли участие в рабочей встрече, посвященной контролю за незаконным оборотом наркотиков
|В сети появилась очередная "прослушка": телефонный разговор главы СНБ Армении с и.о.премьера Пашиняном
|Никол Пашинян: Если кто-то заявляет о госизмене и не является в правоохранительные органы, чтобы сообщить о преступлении, значит, он шарлатан
|Beeline в Армении: Команды "Product bootcamp" представили на суд жюри свои разработки
|Пашинян намерен говорить с Лукашенко
|Пашинян: Отношения с Россией для нас - приоритет
|Россия отказалась поставлять береговой ракетный комплекс "Бал-Э" Азербайджану
|Давид Шахназарян квалифицирует приглашение в СНБ, как политическое преследование
|Банк ВТБ (Армения) запускает традиционную новогоднюю акцию - "Кредит новогодний"
|Омбудсмен Армении направил в полномочные структуры сообщения об инцидентах, произошедших в ходе предвыборной агитации
|Движение по дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс 5-го и 6-го декабря будет временно приостановлено для всех видов транспорта
|Москва: Главы МИД Армении и Азербайджана намерены согласовать заявление по Карабаху
|Правительство Армении в декабре 2018 года объявит о призыве офицерского состава запаса медицинской службы ВС РА
|На банковские счета, недвижимое и движимое имущество экс-главы медцентра "Сурб Григор Лусаворич" Ара Минасяна наложен арест
|Бако Саакян выразил соболезнование в связи с гибелью пилотов штурмовика ВС РА СУ-25
|Ноу-хау от и.о. главы Минобразования: Учебники в армянских школах скоро "заговорят" с учениками
|Армен Ашотян о вызове Шахназаряна в СНБ: Репрессии новых властей не заставят представителей РПА замолчать
|Кандидат на пост посла США в РА: Наша цель видеть эту страну действительно суверенной и имеющий право выбора своих партнеров
|Никол Пашинян проводит предвыборную агитацию в ереванских квартирах
|Пашинян: Наши желания и аргументы по цене на газ ясны. Остается прийти к согласию вокруг них с Владимиром Путиным
|Давид Шахназарян приглашен в СНБ
|Пашинян: Если выяснится, что обвинения РПА являются ложью, народ должен знать, что они, как минимум, лжецы, при этом дешевые
|Пашинян: Армения ни к кому, ни с какой просьбой не обращалась
|Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью известного русского писателя Андрея Битова
|Ноу-хау от и.о. премьера: предвыборная агитация в Ереванском метрополитене
|Решение относительно меры пресечения Роберта Кочаряна будет обнародовано 7 декабря
|Ардшинбанк предоставляет пользователям приложения "Мобайл Банкинг" возможность быстро заключить ОСАГО-договор
|Ваган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах власти
|Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
|Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
|Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
|Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спецдокладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)