Четверг, 6 Декабря 2018 11:41

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступает за законодательное решение вопроса о проведении теледебатов между лидерами списков кандидатов партий и блоков, участвующих в выборах.

"Считаю, что необходимо закрепить в Избирательном кодексе положение о проведении теледебатов на уровне первых лиц списков, принимающих участие в выборах", - написал 6 декабря Никол Пашинян на своей странице в Facebook. При этом, и.о. премьер-министра не преминул указать, что ""это новая Армения". "С духом!", - призвал Никол Пашинян, констатировав, что состоявшиеся накануне теледебаты с его участием состоялись

Отметим, что накануне поздно вечером в прямом эфире Общественного телевидения Армении прошли трехчасовые теледебаты с участием первых номеров списков всех политических партий и блоков, участвующих в досрочных парламентских выборах 9 декабря