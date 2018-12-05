Среда, 5 Декабря 2018 20:04

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении по данным на 4 декабря рассмотрела и изучила 60 сообщений относительно предполагаемых нарушений в ходе электорального процесса в предстоящие выборы в парламент.

Согласно информации надзорного органа, в частности, 57 из них являются результатом мониторинга публикаций СМИ и сети интернет, 1 сообщение было получено из ЦИК, 1 - от наблюдателя и 1 - от гражданина.

В целом, в 26-ти сообщениях содержалась абстрактная информация о предполагаемом преступлении. Обстоятельства по 21 случаю находятся на этепе проверки. Они направлены в Полицию РА, и по ним проводятся проверочные мероприятия. Органами предварительного следствия проверяются или были проверены 34 случаев правонарушений. По 8 случаям готовятся материалы в порядке, установленном ст 180- 181 УК РА. По 2 случаям контроль над законностью осуществляется областными прокуратурами.