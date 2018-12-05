Среда, 5 Декабря 2018 20:03

АрмИнфо. Я продала акции на сумму $40 млн, из них $21 млн я раздала в качестве взяток, $14 млн достались экс-министру охраны природы Араму Арутюняну. Об этом 5 декабря на пресс-конференции заявила предприниматель Сильва Амбарцумян, выразив надежду на то, что при новом правительстве коррупция будет искоренена.

При этом она заверила, что заработала все эти средства честным и непосильным трудом. Что касается того, что суд общей юрисдикции принял иск второго президента Армении Роберта Кочаряна, которого она обвиняла во взяточничестве, против нее, Амбарцумян заявила, что еще не получила из суда повестка, однако, она готова предстать перед

судом. Затем она сообщила, что дала подписку о неразглашении, и потому отныне будет молчать. <Все доказательства есть под рукой, но говорить больше не буду, так как дала подписку в ССС, что не буду делать заявления. Наверно, мешаю следствию>, - сообщила Амбарцумян, и позабыв о подписке, тут же сообщила, что ее вызвали из-за жалобы адвокатов Майрапетяна.

Отвечая на вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении вывшего губернатора Сюника Сурика Хачатряна, Сильва Амбарцумян заявила, что дело будет заведено непременно, у нее есть все доказательства преступной деятельности экс- губернатора.