|Генпрокуратура Армении по данным на 4 декабря изучила 60 сообщений о преступлениях против избирательного права в предвыборный период
|Сильва Амбарцумян заявила, что у нее есть доказательства преступной деятельности экс- губернатора Сюника Сурика Хачатряна
|Политические силы подытоживают 10 день предвыборной агитации
|Никол Пашинян: Коррупционная система чувствует, что кольцо вокруг нее сжимается
|Специалисты КГД РА приняли участие в рабочей встрече, посвященной контролю за незаконным оборотом наркотиков
|В сети появилась очередная "прослушка": телефонный разговор главы СНБ Армении с и.о.премьера Пашиняном
|Никол Пашинян: Если кто-то заявляет о госизмене и не является в правоохранительные органы, чтобы сообщить о преступлении, значит, он шарлатан
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|Пашинян: Отношения с Россией для нас - приоритет
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|Давид Шахназарян квалифицирует приглашение в СНБ, как политическое преследование
|Банк ВТБ (Армения) запускает традиционную новогоднюю акцию - "Кредит новогодний"
|Омбудсмен Армении направил в полномочные структуры сообщения об инцидентах, произошедших в ходе предвыборной агитации
|Движение по дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс 5-го и 6-го декабря будет временно приостановлено для всех видов транспорта
|Москва: Главы МИД Армении и Азербайджана намерены согласовать заявление по Карабаху
|Правительство Армении в декабре 2018 года объявит о призыве офицерского состава запаса медицинской службы ВС РА
|На банковские счета, недвижимое и движимое имущество экс-главы медцентра "Сурб Григор Лусаворич" Ара Минасяна наложен арест
|Бако Саакян выразил соболезнование в связи с гибелью пилотов штурмовика ВС РА СУ-25
|Ноу-хау от и.о. главы Минобразования: Учебники в армянских школах скоро "заговорят" с учениками
|Армен Ашотян о вызове Шахназаряна в СНБ: Репрессии новых властей не заставят представителей РПА замолчать
|Кандидат на пост посла США в РА: Наша цель видеть эту страну действительно суверенной и имеющий право выбора своих партнеров
|Никол Пашинян проводит предвыборную агитацию в ереванских квартирах
|Пашинян: Наши желания и аргументы по цене на газ ясны. Остается прийти к согласию вокруг них с Владимиром Путиным
|Давид Шахназарян приглашен в СНБ
|Пашинян: Если выяснится, что обвинения РПА являются ложью, народ должен знать, что они, как минимум, лжецы, при этом дешевые
|Пашинян: Армения ни к кому, ни с какой просьбой не обращалась
|Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью известного русского писателя Андрея Битова
|Ноу-хау от и.о. премьера: предвыборная агитация в Ереванском метрополитене
|Решение относительно меры пресечения Роберта Кочаряна будет обнародовано 7 декабря
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|Ереван опровергает слова помощника президента РФ о саммите ОДКБ
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|Группа международных наблюдателей от МПА СНГ будет осуществлять мониторинг внеочередных парламентских выборов в Армении
|Давид Тоноян привлек внимание британского посла и главы офиса ЕС к ситуации, сложившейся вокруг гражданина Армении Карена Казаряна
|На месте крушения боевого самолета Су-25 вооруженных сил Армении обнаружен "черный ящик"
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|Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
|Федерика Могерини и Зограб Мнацаканян в Брюсселе обсудили широкий спектр вопросов - от армянских выборов до сирийского конфликта
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|Ректор ЕрМУ и посол России в Армении обсудили перспективы сотрудничества
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|Политические партии подытоживают 8 день предвыборной гонки
|Формирование новых властей в Армении происходило в соответствии с принципами Конституции, верховенства закона и демократического управления - замминистра
|Генпрокуратура Армении объяснила необходимость скорейшего лишения неприкосновенности депутата Арама Арутюняна
|Индекс: Армения в числе десяти наиболее милитаризированных стран мира
|Никол Пашинян: У правительства есть все рычаги для осуществления революции также в судебной сфере
|Международный наблюдатель: Некоторые заявления Пашиняна можно воспринять, как угрозу
|На линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана прошел мониторинг ОБСЕ
|Задержан эск- заместитель начальника Комитета управлением государственного имущества при Правительстве РА
|Кандидат в депутаты от РПА: Алиев готовится к войне, а Никол Пашинян "нападает" на власти Арцаха из Армении
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|Тигран Саркисян: <Перед странами ЕАЭС стоит задача по углублению интеграции, снятию барьеров
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|Самвел Eрвинян. 16 лет спустя.
АрмИнфо. Я продала акции на сумму $40 млн, из них $21 млн я раздала в качестве взяток, $14 млн достались экс-министру охраны природы Араму Арутюняну. Об этом 5 декабря на пресс-конференции заявила предприниматель Сильва Амбарцумян, выразив надежду на то, что при новом правительстве коррупция будет искоренена.
При этом она заверила, что заработала все эти средства честным и непосильным трудом. Что касается того, что суд общей юрисдикции принял иск второго президента Армении Роберта Кочаряна, которого она обвиняла во взяточничестве, против нее, Амбарцумян заявила, что еще не получила из суда повестка, однако, она готова предстать перед
судом. Затем она сообщила, что дала подписку о неразглашении, и потому отныне будет молчать. <Все доказательства есть под рукой, но говорить больше не буду, так как дала подписку в ССС, что не буду делать заявления. Наверно, мешаю следствию>, - сообщила Амбарцумян, и позабыв о подписке, тут же сообщила, что ее вызвали из-за жалобы адвокатов Майрапетяна.
Отвечая на вопрос о том, будет ли возбуждено уголовное дело в отношении вывшего губернатора Сюника Сурика Хачатряна, Сильва Амбарцумян заявила, что дело будет заведено непременно, у нее есть все доказательства преступной деятельности экс- губернатора.
|Генпрокуратура Армении по данным на 4 декабря изучила 60 сообщений о преступлениях против избирательного права в предвыборный период
|Сильва Амбарцумян заявила, что у нее есть доказательства преступной деятельности экс- губернатора Сюника Сурика Хачатряна
|Политические силы подытоживают 10 день предвыборной агитации
|Никол Пашинян: Коррупционная система чувствует, что кольцо вокруг нее сжимается
|Специалисты КГД РА приняли участие в рабочей встрече, посвященной контролю за незаконным оборотом наркотиков
|В сети появилась очередная "прослушка": телефонный разговор главы СНБ Армении с и.о.премьера Пашиняном
|Никол Пашинян: Если кто-то заявляет о госизмене и не является в правоохранительные органы, чтобы сообщить о преступлении, значит, он шарлатан
|Beeline в Армении: Команды "Product bootcamp" представили на суд жюри свои разработки
|Пашинян намерен говорить с Лукашенко
|Пашинян: Отношения с Россией для нас - приоритет
|Россия отказалась поставлять береговой ракетный комплекс "Бал-Э" Азербайджану
|Давид Шахназарян квалифицирует приглашение в СНБ, как политическое преследование
|Банк ВТБ (Армения) запускает традиционную новогоднюю акцию - "Кредит новогодний"
|Омбудсмен Армении направил в полномочные структуры сообщения об инцидентах, произошедших в ходе предвыборной агитации
|Движение по дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс 5-го и 6-го декабря будет временно приостановлено для всех видов транспорта
|Москва: Главы МИД Армении и Азербайджана намерены согласовать заявление по Карабаху
|Правительство Армении в декабре 2018 года объявит о призыве офицерского состава запаса медицинской службы ВС РА
|На банковские счета, недвижимое и движимое имущество экс-главы медцентра "Сурб Григор Лусаворич" Ара Минасяна наложен арест
|Бако Саакян выразил соболезнование в связи с гибелью пилотов штурмовика ВС РА СУ-25
|Ноу-хау от и.о. главы Минобразования: Учебники в армянских школах скоро "заговорят" с учениками
|Армен Ашотян о вызове Шахназаряна в СНБ: Репрессии новых властей не заставят представителей РПА замолчать
|Кандидат на пост посла США в РА: Наша цель видеть эту страну действительно суверенной и имеющий право выбора своих партнеров
|Никол Пашинян проводит предвыборную агитацию в ереванских квартирах
|Пашинян: Наши желания и аргументы по цене на газ ясны. Остается прийти к согласию вокруг них с Владимиром Путиным
|Давид Шахназарян приглашен в СНБ
|Пашинян: Если выяснится, что обвинения РПА являются ложью, народ должен знать, что они, как минимум, лжецы, при этом дешевые
|Пашинян: Армения ни к кому, ни с какой просьбой не обращалась
|Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью известного русского писателя Андрея Битова
|Ноу-хау от и.о. премьера: предвыборная агитация в Ереванском метрополитене
|Решение относительно меры пресечения Роберта Кочаряна будет обнародовано 7 декабря
|Ардшинбанк предоставляет пользователям приложения "Мобайл Банкинг" возможность быстро заключить ОСАГО-договор
|Ереван опровергает слова помощника президента РФ о саммите ОДКБ
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го декабря
|14% россиян считают Армению наиболее успешной и стабильной страной среди государств СНГ
|Группа международных наблюдателей от МПА СНГ будет осуществлять мониторинг внеочередных парламентских выборов в Армении
|Давид Тоноян привлек внимание британского посла и главы офиса ЕС к ситуации, сложившейся вокруг гражданина Армении Карена Казаряна
|На месте крушения боевого самолета Су-25 вооруженных сил Армении обнаружен "черный ящик"
|Юрий Ушаков: Саммит ОДКБ не состоится
|Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
|Федерика Могерини и Зограб Мнацаканян в Брюсселе обсудили широкий спектр вопросов - от армянских выборов до сирийского конфликта
|Задержан "Армянский орел"
|Ректор ЕрМУ и посол России в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|С 2020 года азартные игры и тотализаторы в Армении будут выведены за борт льготной жизни
|Политические партии подытоживают 8 день предвыборной гонки
|Формирование новых властей в Армении происходило в соответствии с принципами Конституции, верховенства закона и демократического управления - замминистра
|Генпрокуратура Армении объяснила необходимость скорейшего лишения неприкосновенности депутата Арама Арутюняна
|Индекс: Армения в числе десяти наиболее милитаризированных стран мира
|Никол Пашинян: У правительства есть все рычаги для осуществления революции также в судебной сфере
|Международный наблюдатель: Некоторые заявления Пашиняна можно воспринять, как угрозу
|На линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана прошел мониторинг ОБСЕ
|Задержан эск- заместитель начальника Комитета управлением государственного имущества при Правительстве РА
|Кандидат в депутаты от РПА: Алиев готовится к войне, а Никол Пашинян "нападает" на власти Арцаха из Армении
|Ара Баблоян не смог выйти на связь с депутатом Арамом Арутюняном, которого намерены лишить неприковновенности
|В результате крушения штурмовика СУ-25 ВС РА погибли два пилота
|Тигран Саркисян: <Перед странами ЕАЭС стоит задача по углублению интеграции, снятию барьеров
|Полиция Армении опровергает заявления республиканцев об оказании давления со стороны правоохранителей на сторонников РПА
|Пленарное заседание парламента Армении провалилось по причине отсутствия кворума
|Давид Шахназарян: Политика действующих властей основана на принципе - власть за Арцах
|Потеряна связь с самолетом вооруженных сил Армении
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