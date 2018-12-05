Среда, 5 Декабря 2018 19:54

АрмИнфо. Была конкуренция между фейсбуковской и реальной действительностью, причем реальная действительность просто разрушила фейсбуковскую. Об этом заявил в беседе с журналистами 5 декабря и.о. главы Правительства Армении Никол Пашинян, возглавляющий список блока <Мой шаг>.

Говоря о ходе агиткампании, Пашинян сказал: <Мы надеялись, что состоится мажорная агиткампания, но вместе с тем где-то было приятно, это было больше, чем мы ожидали>. При этом он заметил, что в ходе агиткампании, чаще всего слышал от граждан обвинения в адрес правительства относительно того, что республиканцы продолжают свободно кичиться.

В свою очередь кандидат в депутаты от блока <Мы>, и.о. министра юстиции Артак Зейналян пожаловался на нехватку времени для подготовки к выборам: <Но, в любом случае, мы смогли провести агиткампанию и распределить силы таким образом, чтобы люди о нас узнали. Нам удалось продвинуть и наши идеи, которые основаны на западных ценностях>.

Возглавляющий список партии "Сасна црер" Варужан Аветисян, в свою очередь, заявил, что при наличии <криминальной четверки> 1 марта на политическом поле Армении, а тем более при их участии в выборах, ни о какой идеологической и программной борьбе не может быть и речи. По его словам, все политические силы, которые связаны с предыдущим режимом, не могут быть причастны к каким-либо политическим процессам сегодня. <Кульминация политических процессов, которые происходили при прежнем режиме, должна быть отражена в <армянском Нюрнберге>. Только в таком случае мы можем говорить о возможности развития стабильного государства>, - подчеркнул один из лидеров <Сасна црер>. Аветисян уточнил, что речь идет о Республиканской партии Армении, партиях <Процветающая Армения>, <Оринац еркир> и АРФ Дашнакцутюн. <Нужно иметь в виду, что речь идет не обо всех членах этих партий, а главным образом их руководителях и лидерах>, - добавил он.

По его словам, многие члены АРФД являются искренними носителями национальных ценностей. <Однако, по сути, руководство армянского офиса партии пошло против принципов и национальных идей, против своего прошлого. Эти действия, естественно, дискредитируют рядовых членов партии АРФД как в Армении, так и в диаспоре>, - добавил Варужан Аветисян.

Говоря о ходе предвыборной кампании, он посетовал, что в последнее время в областях наблюдается некоторая пассивность среди граждан.

<Это объясняется тем, что люди, по большей части, устали от уличной политической борьбы>, - отметил Варужан Аветисян.

Представитель Республиканской партии, экс-замминистра обороны Артак Закарян, в свою очередь, заявил, что одним из серьезных достижений Республиканской партии Армении в течение этих лет было то, что нам удалось сохранить статус-кво в карабахском вопросе, преодолев при этом разного рода трудности. Самым большим же упущением он назвал неэффективность предпринятой антикоррупционной программы. По словам Закаряна, из- за сложившейся в результате упущений ситуации люди погнались за популизмом, начали искать приятные для них заявления, что и способствовало происшедшему. <Но это, конечно, не означает, что данный кабинет министров пришел для того, чтобы решить социальные вопросы этих людей или решит их настолько, насколько решили их мы, поскольку это был круг имеющихся возможностей и ресурсов>, - отметил Закарян.