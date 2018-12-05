Среда, 5 Декабря 2018 19:50

АрмИнфо. "Прослушивание телефонных бесед высокопоставленных должностных лиц Армении делается по одной простой причине - коррупционная система чувствует, что кольцо вокруг нее сжимается", - только что в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook заявил и.о. главы Правительства Армении Никол Пашинян.

Немногим ранее в сети появилась очередная "прослушка". На этот раз, помимо фигурировавших в прошлой записи глав СНБ и ССС Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна, имеется запись с участием и.о. премьер-министра - запись Никола Пашиняна и Артура Ванецяна. Беседа ведется вокруг Юрия Хачатурова и Роберта Кочаряна. Согласно "прослушке" Ванецян звонит Пашиняну и докладывает ему о том, что глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян хочет арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела 1 марта 2008 года. При этом он выражает обеспокоенность в связи с тем, что на сей счет могут возникнуть проблемы с "русскими".

По словам Пашиняна коррупционная система видит, что обещанная новым правительством антикоррупционная борьба шаг за шагом претворяется в жизнь. Ими, как указал и.о. главы правительства, власти займутся сразу после выборов в парламент. "Всех коррупционеров, по одному, мы призовем к ответственности от имени народа, с мандатом народа", - заявил он.

Пашинян продолжает утверждать, что прослушивание является частью объявленной войны против армянского государства и народа республики. "Людей, провоцирующих эту войну, ждет разгромное поражение", - отметил он.

Для соответствующего реагирования на данную антигосударственную деятельность, как заявил Пашинян, необходимо, чтобы люди приняли участие в предстоящих парламентских выборах и проголосовали за блок "Мой шаг". Как подчеркнул и.о. главы правительства, данные выборы, в первую очередь следует рассматривать как выборы нового премьер страны. "Я надеюсь получить от граждан Армении очень сильный мандат для борьбы с коррупцией и возврата средств, награбленных у народа до последней копейки, для того, чтобы нанести сокрушительный удар силам, объявившим войну армянской государственности", - заявил Пашинян.

Коснувшись содержания разговора, Никол Пашинян заявил, что оно полностью смонтировано. И.о. премьера напомнил свое выступление от 12 сентября с трибуны Национального Собрания, заявив, что определенные части из данной телефонной беседы взяты оттуда. "В частности, отрывок, где глава СНБ говорит, что судья напуган, а я ему говорю, что значит напуган? Вы СНБ и обязаны обеспечивать безопасность и независимость судьей. Не можете защищать, значит неправильно работаете", - пояснил он.

Вместе с тем, как считает и.о. главы армянского правительства, действия руководителей СНБ и ССС однозначно укладываются в рамки их должностных полномочий. "Нет сомнений, что это (прослушка. Ред,) является проявлением контрреволюции, нет сомнений в том, что контрреволюционные силы и коррупционеров ждет разгромное поражение",- заявил Никол Пашинян. Он призвал в предстоящих парламентских выборах голосовать за возглавляемый им блок "Мой шаг", в том числе ради этой цели.

Напомним, что 11 сентября в сети появилась прослушанная запись телефонного разговора глав СНБ и ССС. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс- президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. По факту "прослушки" были возбуждены два дела по статьям "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность", а также "превышение должностных полномочий". 16 октября в беседе с журналистами глава СНБ Артур Ванецян заявил, что установлен круг заказчиков и исполнителей телефонной прослушки, отметив лишь, что заказчик "широко известен" общественности. По его словам, разговор удалось прослушать благодаря тому, что он в этот момент был в роуминге. Помимо этого, по его словам, разговор в сети является результатом искусного монтажа. "В указанный день имели 10 телефонных разговоров. "Он (Сасун Хачатрян.ред.) 8 раз он звонил мне, я ему - 2 раза. У нас с ним был не один разговор, который длился 8 минут 40 секунд. Наш самый длинный разговор длился 2,5 минуты, эти разговоры полностью смонтированы и представлены как один разговор",- отметил Ванецян.