Среда, 5 Декабря 2018 18:43

АрмИнфо. В сети появилась очередная "прослушка", на этот раз телефонного разговора главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с и.о.премьера Николом Пашиняном.

Согласно 'прослушке" Ванецян звонит Пашиняну и докладывает ему о том, что глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян хочет арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела 1 марта 2008 года. При этом он выражает обеспокоенность в связи с тем, что на сей счет могут возникнуть проблемы с "русскими".

На это Пашинян спрашивает: "Когда? Когда именно он хочет арестовать Хачатурова". Ванецян отвечает: "Сейчас", - добавляя, что пока можно отсрочить допрос Хачатурова, завершить допрос второго президента РА Роберта Кочаряна в рамках того же дела: "Давайте все-таки отсрочим",- просит Ванецян. На что Пашинян дает положительный ответ, добавляя, что необходимо заранее оповестить (вероятно, стран-членов ОДКБ, ред.), чтоб не было проблем.

"А что по другой части?",- спрашивает Пашинян. "По другой части я уже говорил с Сасуном (глава ССС, ред.), он говорит, что все точно. Но мне звонил судья, который заявил, что несколько опасается выносить решение об аресте. Я же ему сказал, что нужно тщательно изучить вопрос, посмотреть, где слабые стороны и доложить мне",- заявляет Ванецян. "Ну тогда пусть по первой части отсрочат (дело Хачатурова, ред.), как раз я тут, поговорю с ними",- заявляет Пашинян. Ванецян же говорит, что в этом случае Кочаряна арестуют, а с Хачатуровым пока подождут.

Во время второго разговора Ванецяна с Пашиняном и.о.премьера находится на заседании и говорить чуть слышно: "Я на заседании Артур, что случилось?" "Г-н премьер "русские очень "тяжело" переносят арест Хачатурова. Пришли представители и разведки и ФСБ, говорят не делайте этого. Они говорят, что это большая оплеуха ОДКБ, последствия будут тяжелыми, просят хотя бы сначала отозвать его, а потом: "

"А что по делу Кочаряна?",- интересуется Пашинян. "Насчет Кочаряна дело идет в суде, но Кочарян будет",- утверждает Ванецян.

Потом речь опять заходит о Хачатурове и Пашинян выражает обеспокоенность в связи с тем, что он может покинуть страну и не вернутся, если его не арестуют. Но Ванецян обнадеживает, говоря, что его просто не выпустят их страны. "Давайте в рамках дела ему дадим статус, но не арестуем, это будем большой проблемой. Что делать, если будет возможно удержать и не арестовать, как поступить? Г-н премьер, ну очень большая проблема, ну как, к примеру арестовать генсека НАТО, мы же подрываем авторитет этой организации",- приводит доводы Ванецян.

"Ладно, поговори с Сасуном (глава ССС), а я тебе попозже позвоню ",- отмечает Пашинян.

Третий разговор происходит между главами ССС и СНБ. Ванецян вновь говорит, что русские очень "тяжело" переносят возможный арест Хачатурова. "Могут возникнуть серьезные проблемы, я об этом только что сказал премьеру. Мне только что звонили главы российской разведки и ФСБ и говорят, что вы там творите",- рассказывает Ванецян.

Сасун Хачатрян спрашивает, что делать в этом случае, может применить в качестве меры пресечения залог. "Залог или подписку о невыезде",- предлагает Ванецян. Хачатрян считает, что залог будет правильным: "Пусть будет большой залог, чтоб не ставить под сомнение основы дела. А что делать, поговорить с судье? " - вопрошает Хачатрян, на что Ванецян отвечает, что в судье все что нужно будет, будет сказано. При этом Ванецян выражает сомнение в том, что Хачатуров может заплатить большой залог: "Откуда у него столько денег?"

"А что и 20 млн драмов не сможет заплатить?" - вопрошает Хачатрян. Тем не менее Ванецян уговаривает его пока отсрочить с решением, пока он не поговорит еще раз с премьером. "Я скажу судье, чтоб пока повременили с решением, или хочешь ты скажи",- предлагает Ванецян, однако Хачатрян возлагает эту перспективу на главу СНБ.

Примечательно, что телефонный разговор Ванецяна прослушивался пока он находился в Швейцарии.

Отметим, что 11 сентября в сети появилась первая часть записи прослушки телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. В ходе беседы Ванецян признается: "Мне позвонил судья, который должен вынести приговор об аресте, кажется по имени Грач: Он был напуган, сказал, что должен посмотреть все основания до вынесения вердикта. Я ему сказал - посмотри все дело, <духов> (арм. с духом - Ред.) смотри, но Кочарян должен быть арестован в любом случае".

После этого в прямом эфире на Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, возможно, цель прослушки - политический саботаж. Уже вечером Никол Пашинян на митинге в рамках предвыборной кампании в Совет старейшин Еревана заявил, что прослушка глав спецслужб является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности. Сам судья Ваче Маркарян заявлял, что не знаком с Ванецяном и не мог ему звонить.

По факту прослушки Следственный комитет (СК) Армении 12 сентября принял в производство уголовное дело, возбужденное в Управлении по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РА по факту нарушения секретности телефонной беседы, записи и обнародования аудиозаписи. Дело было возбуждено по ч.1 ст. 146 УК РА и п.4 ч.3 ст.254 УК РА. Ведение предварительного расследования поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел следственного органа. Создана следственная группа и совместно с оперативно- розыскными органами предпринимаются необходимые действия для выяснения всех обстоятельств дела, а также установления круга лиц, совершивших предполагаемое преступление. 13 сентября в Генеральной прокуратуре РА по факту нарушения секретности телефонной беседы, записи и обнародования аудиозаписи разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артуром Ванецяном и председателем Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасуном Хачатряном возбуждено новое уголовное дело - по ч.1 ст. 309 УК РА (превышение должностных полномочий). В тот же день в Национальном Собрании Армении было принято решение о создании временной комиссии по факту препятствования осуществлению правосудия, нарушения права на справедливое судебное разбирательство и тайны телефонного разговора.