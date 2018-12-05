Среда, 5 Декабря 2018 18:07

АрмИнфо. "Если кто-то заявляет о государственной измене и не является в правоохранительные органы, чтобы сообщить о преступлении, значит, он шарлатан", - об этом 5-го декабря в беседе с журналистами заявил и.о. премьер-министра РА, возглавляющий предвыборный список блока "Мой Шаг" Никол Пашинян, комментируя вызов в СНБ для дачи разъяснений кандидата в депутаты от РПА Давида Шахназаряна.

Напомним, некогда глава Министерства безопасности Армении Давид Шахназарян дважды - 27 ноября и 4 декабря, в ходе пресс-конференций заявлял о том, что нынешнее правительство Армении осуществляет программу "Арцах взамен на власть", а слова соратника и.о. премьера Никола Пашиняна Сасуна Микаеляна о том, что майская революция важнее арцахской победы, стоит рассматривать в контексте этой политики. "Я обещаю, что вы в этом убедитесь. Есть много чего, но я сегодня не представлю все факты, подтверждающие антиарцахскую политику нынешних властей", - заявил он. На заявления Шахназаряна отреагировала Служба национальной безопасности, усмотрев в них "возможные элементы государственной измены". 5 декабря Шахназаряну было направлено уведомление явиться в СНБ и дать разъяснения по существу, представить подтверждающие обвинения документы и иные материалы. Экс-АОД-овец, неожиданно переметнувшийся в РПА, от "приглашения" отказался, оценив это как политическое преследование. По словам Пашиняна, Давид Шахназарян обвинил власть в заговоре с целью сдать Арцах. "То есть он обвинил нас в организации заговора против Арцаха, и, по сути, против Армении и армянского народа", - заявил и.о. главы правительства. Никол Пашинян подчеркнул, что после подобных заявлений СНБ, естественно, должна подготовить материалы, и если выяснит, что революция произошла таким образом, то заговорщики должны быть выявлены, обнародованы и привлечены к ответственности. Как указал Пашинян, он как премьер страны обязан быть на страже национальных интересов. "Есть заявление о том, что в Армении правительство готовило или готовит заговор против Арцаха. А это обвинение в государственной измена. Если кто-то заявляет о государственной измене и не является в правоохранительные органы, чтобы сообщить о преступлении, значит, он шарлатан", - отметил он.

Пашинян также сообщил, что нет смысла конкурировать на выборах с РПА, поскольку она выбыла из политической повестки, и об этом станет ясно сразу после выборов. "РПА не то, что не является оппозицией, она оппозиция Армении",- резюмировал Пашинян.