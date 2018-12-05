Среда, 5 Декабря 2018 16:41

АрмИнфо. Команды лагеря "Product bootcamp", организованного компанией "Beeline в Армении" и армянским офисом "Инновационный центр Майкрософт", представили на суд жюри свои разработки. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Beeline, команды- авторы двух лучших проектов получат финансирование в размере 1.5 млн драмов для продвижения своей идеи на шаг вперед и превращения ее в прототип продукта.

Прошедшие предварительный отбор 10 команд, представившие инновационные технологические решения в сферах туризма, медобслуживания, финансово-банковской, экологии, сельского хозяйства, услуг и др., попали в менторский этап. На этом этапе с ними работали наставники - ведущие специалисты из разных сфер, помогая лучше понять как найти нужный рынок и потенциальных пользователей, посредством описания функций продукта и проведения глубокого рыночного исследования для составления картины существующих конкурентов и их преимуществ. Представленные командами идеи находились на стадии развития - начиная с самой идеи и заканчивая разработкой первого прототипа.

"Роль Beeline в содействии становлению армянских стартапов экосистемы велика. Важность такого подхода заключается в том, что мы не только поддерживаем развитие технологий, но и помогаем армянской молодежи создавать свой собственный бизнес и выходить на международный рынок. Наши продолжительные попытки внедрять международный опыт в результате привели к тому, что в этом году хакатон (hackathon) заменили лагерем по разработке продуктов (product bootcamp). Уверен, что все участники нашего конкурса достигнут больших успехов и своей работой улучшат жизнь многих людей", - подчеркнула пресс-секретарь Beeline в Армении Наира Назарян.

В рамках "Демо-дня" члены жюри, после ознакомления с представленными идеями и выполненной работой, выберут две лучшие команды, которые в ближайшие 3 месяца получат финансирование для разработки прототипа своего продукта. Основные критерии отбора: инновационность идеи, ее применимость, а также состав команды, выполненная ею до этого этапа работа и развитие.

Отметим, что лагерь по разработке продуктов (product bootcamp) стартовал в в Beeline Startup Incubator в ноябре с.г. по инициативе Beeline и инновационного центра Microsoft. Заявки на участие в лагере подали свыше 45 команд, но в результате были выбраны 10 команд, которые 22 ноября на первом рабочем совещании взаимодействовали с представителями разных компаний представляющих технологическое сообщество Армении. Они прошли обучение по подготовке Business model canvas, и тому как правильно проектировать и создавать прототип продукта.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".