Среда, 5 Декабря 2018 16:38

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Санкт-Петербурге намерен обсудить с президентом Беларуси Александром Лукашенко в связи с обсуждением им с послом Азербайджана ситуации в ОДКБ.

На вопрос журналистов о том, намерен ли он требовать у Лукашенко объяснений или подождет обсуждений по вопросу кандидата на пост генсека ОДКБ, Пашинян отреагировал: <Ну конечно, надо обсудить, не откладывать же>.

Ранее, однако Пашинян заявил, что вопрос кандидатуры генсека ОДКБ является второстепенным. На это отреагировал экс-замминистра обороны РА, член Республиканской партии Артак Закарян. По его словам, вопрос генерального секретаря ОДКБ не может быть второстепенным. "В таком случае возникает вопрос, почему они так активно боролись за эту должность, почему страны занимают эту должность по ротационной системе?" - сказал Закарян.

По оценке представителя РПА, Армения потеряла должность генерального секретаря ОДКБ, а это означает, что в случае угрозы границам республика будет иметь дело с иностранцем, который пока поймет и разберется в ситуации, потеряет время. "Довести до такого мог лишь человек, который действует против собственных интересов, или человек, не представляющий себе процесс. Мы лишились тысячи возможностей", - заключил Артак Закарян.

Отметим, что саммит ОДКБ 6 декабря перенесен в связи с отсутствием консенсуса стран- членов по вопросу кандидатуры генсека ОДКБ. Конфликт возник по причине того, что президент Беларуси обсудил с послом Азербайджана ситуацию в ОДКБ. После этого Ереван и Минск обменялись довольно резкими заявлениями.