Среда, 5 Декабря 2018 16:37

АрмИнфо. Отношения с Россией для нас - приоритет. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в интервью экономическому обозревателю Николаю Корженевскому в преддверии саммита стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос о том, с какой экономической и международной повесткой он идет на внеочередные парламентские выборы 9 декабря.

<Экономическая повестка - это, в принципе, самое главное для текущих политических процессов. Перед нами стоит очень важная и амбициозная задача: превратить Армению из аграрно-сырьевой страны в технологическую и индустриальную страну>, - сообщил Пашинян, добавив, что это самая важная работа, которую предстоит делать.

<Мы считаем, что этот путь - преодоление бедности в Армении, потому что, к сожалению, в республике сейчас очень высокий процент бедности и безработицы>, - сказал и.о. премьер-министра.

<Мы уверены в том, что этот вопрос можно решить только с помощью работы. Усилия каждого гражданина и каждого человека для этого имеют важное значение, потому что все-таки изменения привносят люди. Очень важно, что наши граждане осознали свою роль не только в процессе политических перемен, но и в процессе экономических перемен>, - отметил он.

<Что касается международной повестки, то я уже неоднократно говорил о том, что во внутренней политики Армении не будет никаких резких движений. Мы настроены на дальнейшее развитие стратегических партнерских отношений с Россией, мы заинтересованы и будем работать для повышения эффективности нашего членства в ЕАЭС, в ОДКБ и в СНГ.

В нашей повестке дня есть и развитие отношений с Европейским Союзом и США. Для нас очень важны отношения с Китаем и Индией, а также с нашими непосредственными соседями - с Грузией и с Ираном. Мы собираемся развивать отношения со всеми нашими международными партнерами, но не за счет наших других отношений.

Конечно, отношения с Россией для нас - приоритет>, - подчеркнул Пашинян.