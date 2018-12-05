Среда, 5 Декабря 2018 16:07

АрмИнфо. Россия отказалась поставлять береговой ракетный комплекс "Бал-Э" Азербайджану. По информации газеты "КоммерсантЪ", поставка ракетного комплекса сорвалась из-за позиции Минобороны России. Российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии России, находящимся в российских же территориальных водах.

Сам отказ от поставки одного вида продукции для России не критичен: за последние годы Баку закупил российского оружия и техники в совокупности на 5 миллиардов долларов, отмечает издание. По словам источника "Ъ", стороны даже парафировали контракт, подразумевающий поставку небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24 (экспортная версия Х-35Э). Однако до подписания твердого соглашения дело так и не дошло. "Бал-Э" - экспортный вариант берегового ракетного комплекса "Бал", принятого на вооружение в России в 2008 году. Разработан в ОАО "КБ машиностроения" (Москва). В состав мобильного комплекса входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами типа Х-35Э, транспортно-перегрузочные машины. Предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, объектов инфраструктуры побережья и морских коммуникаций. Дальность поражения - до 120 км, суммарный боекомплект комплекса - до 64 ракет.