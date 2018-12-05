Среда, 5 Декабря 2018 10:48

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью известного русского писателя Андрея Битова.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в послании, в частности, говорится: "С глубокой скорбью узнал весть о кончине известного русского писателя Андрея Битова. Его имя особенно дорого для армянского читателя и всего армянского народа. В Армении всегда восхищались не только его ярким талантом, глубиной его работ, но и его мужественной позицией, любовью к свободе и безупречным образом интеллигента.

Выражаю соболезнования семье, друзьям Андрея Битова и тысячам поклонников его творчества. В лице Андрея Битова армянский народ прощается со своим искренним другом. Пусть душа уважаемого Андрея Георгиевича покоится с миром. Его <Уроки Армении> стали уроком и для нас".