Среда, 5 Декабря 2018 10:30

АрмИнфо. Ардшинбанк предоставляет пользователям приложения "Мобайл Банкинг" возможность за 3-4 минуты заключить ОСАГО-договор. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе банка, для этого в приложении "Мобайл Банкинг" нужно войти в раздел "Страхование" и ввести серийный номер удостоверяющего личность документа и указать номерной знак автомобиля, затем составить договор и оплатить полис по своей карте Ардшинбанка.

Электронный вариант договора высылается на мейл клиента, а бумажную версию можно получить в страховой компании, обслуживающей страхователя.

Пользователем приложения "Мобайл Банкинг" можно стать заполнив соответствующую анкету в любом из 64 филиалов Ардшинбанка, адреса которых указаны на сайте по ссылке https://www.ardshinbank.am/branches-and-atms?region_value=yerevan.

В подробностях с услугой можно ознакомиться на сайте банка по ссылке https://bit.ly/2lPkUmM, или позвонив на номер (012) 22-22-22.

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами на 1 октября 2018г выступают ООО <Аринс Групп> с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, насчитывающей 19 подразделений в Ереване, 42 - в регионах и 3 - в НКР. Ардшинбанк является единственным частным учреждением страны, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные страновому рейтингу Армении.