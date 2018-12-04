Вторник, 4 Декабря 2018 20:11

АрмИнфо. Армения не выступала с предложением об отсрочке саммита ОДКБ. Об этом заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра РА Арман Егоян, тем самым, по сути, опровергнув заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о причинах переноса сроков саммита ОДКБ в Санкт-Петербурге.

Арман Егоян подчеркнул, что все было так, как ранее сообщал и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Напомним, что 2 декабря Никол Пашинян рассказал, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин предложил не проводить саммит из-за сложившейся ситуации, после чего в рабочем порядке обсудить решения. Пашинян отметил, что он согласился, поскольку считает, что правильно решать подобные вопросы в рабочем порядке.

В то же время, сегодня в беседе с журналистами Ушаков сообщил, что саммит ОДКБ в Петербурге отменен по просьбе армянской стороны, учитывая предстоящие выборы.