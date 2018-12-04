Вторник, 4 Декабря 2018 19:52

АрмИнфо. Группа международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ будет осуществлять мониторинг внеочередных парламентских выборов в Армении, которые пройдут 9 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета МПА СНГ.

Согласно источнику, группа наблюдателей сформирована в соответствии с приглашением парламента Армении. Ее возглавит заместитель Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Мирлан Бакиров. Всего от МПА СНГ аккредитованы 23 международных наблюдателя, представляющие шесть государств - участников Ассамблеи (Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику,Республику Молдова, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан). Среди них депутаты, представители высших законодательных органов власти, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ.

Отметим, что во внеочередных парламентских выборах в Армении примут участие 11 политических сил.