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АрмИнфо.Процесс реализации в Армении программы применения европейских стандартов по защите прав человека в вооруженных силах страны стал предметом обсуждений, состоявшихся 4 декабря между испоняющим обязанности министра обороны РА Давидом Тоноянм с послом Великобритании Джудит Марагрет Фарнворт и руководителем ереванского офиса СЕ Натальей Вутовой.
Как передает пресс-служба МО РА, в ходе встречи обсуждались также перспективы программы, реализуемой Советом Европы под патронажем Соединенного Королевства. И.о. главы оборонного ведомства положительно оценил проделанную работу и выразил надежду, что сотрудничество будет носить продолжительный характер. Давид Тоноян подчеркнул, что необходимо сконцентрировать внимание на совершентствование образовательных программ, касающихся прав человека в вооруженных сила, а также, принимая за основу концепцию "Гражданин в форме", предпринять шаги по повышению информированности военнослужащих по защите их политических прав.
В ходе встречи была подчеркнута важность предоставления содействия центру по правам человека МО РА, в том числе, способность оценивать социальные последствия законодательных инициатив, регулирующих оборонную сферу. Собеседники указали также на необходимость оказания экспертного содействия по выполнению республикой решения Европейского суда по правам человека "Мурадян против Армении".
Давид Тоноян в контексте защиты прав человека прилек внимание своих гостей к ситуации, сложившейся вокруг гражданина Армении Карена Казаряна, пленного Азербайджаном в июне т.г. на армяно-азербайджанской границе.
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|Задержан эск- заместитель начальника Комитета управлением государственного имущества при Правительстве РА
|Кандидат в депутаты от РПА: Алиев готовится к войне, а Никол Пашинян "нападает" на власти Арцаха из Армении
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|В результате крушения штурмовика СУ-25 ВС РА погибли два пилота
|Тигран Саркисян: <Перед странами ЕАЭС стоит задача по углублению интеграции, снятию барьеров
|Полиция Армении опровергает заявления республиканцев об оказании давления со стороны правоохранителей на сторонников РПА
|Пленарное заседание парламента Армении провалилось по причине отсутствия кворума
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|При содействии Beeline в Армении состоится церемония награждения лауреатов национальной премии в сфере PR
|Председатель Правления АРАРАТБАНКа Ашот Осипян стал лауреатом премии <Банкир года>
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|Ардшинбанк признан «Банком года» от журнала The Banker
|В СК Армении по факту гибели военнослужащего-контрактника возбуждено уголовное дело по признакам статьи о доведении до самоубийства
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|Генпрокуратура Армении сообщает о мошенничестве в особо крупных размерах в рамках строительства "транспортного коридора Север-Юг"
|Ушел из жизни врач от бога Павел Ананикян
|Ардшинбанк признан «Банком года» от журнала The Banker в Армении
|И.о. премьер-министра: Мы должны отвергнуть все секты в Армении, которые ограничивают волю наших граждан
|Сборная Армении сыграет в отборе Евро-2020 со сборными Италии, Боснии и Герцеговины, Финляндии, Греции и Лихтенштейна
|Армен Саркисян и представители Лазаревского клуба обсудили перспективы расширения армяно-российских отношений
|СНБ Армении выявила крупные хищения в Гюмрийском филиале консерватории им. Комитаса
|На Армянской атомной электростанции выявлены серьезные правонарушения
|СМИ: Французская "MBDA Systems" поставит Азербайджану системы ПВО "ASTER 30 SAMP/T" и "VL Mica"
|Баку: Встреча Мнацаканян-Мамедъяров состоится 5 декабря Милане
|В Арцахе открылся новый завод по переработке камня
|На одной из боевых позиций ВС Армении найдено тело военнослужащего-контрактника Гора Саркисяна
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