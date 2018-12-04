Вторник, 4 Декабря 2018 19:14

АрмИнфо.Процесс реализации в Армении программы применения европейских стандартов по защите прав человека в вооруженных силах страны стал предметом обсуждений, состоявшихся 4 декабря между испоняющим обязанности министра обороны РА Давидом Тоноянм с послом Великобритании Джудит Марагрет Фарнворт и руководителем ереванского офиса СЕ Натальей Вутовой.

Как передает пресс-служба МО РА, в ходе встречи обсуждались также перспективы программы, реализуемой Советом Европы под патронажем Соединенного Королевства. И.о. главы оборонного ведомства положительно оценил проделанную работу и выразил надежду, что сотрудничество будет носить продолжительный характер. Давид Тоноян подчеркнул, что необходимо сконцентрировать внимание на совершентствование образовательных программ, касающихся прав человека в вооруженных сила, а также, принимая за основу концепцию "Гражданин в форме", предпринять шаги по повышению информированности военнослужащих по защите их политических прав.

В ходе встречи была подчеркнута важность предоставления содействия центру по правам человека МО РА, в том числе, способность оценивать социальные последствия законодательных инициатив, регулирующих оборонную сферу. Собеседники указали также на необходимость оказания экспертного содействия по выполнению республикой решения Европейского суда по правам человека "Мурадян против Армении".

Давид Тоноян в контексте защиты прав человека прилек внимание своих гостей к ситуации, сложившейся вокруг гражданина Армении Карена Казаряна, пленного Азербайджаном в июне т.г. на армяно-азербайджанской границе.