|Ереван опровергает слова помощника президента РФ о саммите ОДКБ
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го декабря
|14% россиян считают Армению наиболее успешной и стабильной страной среди государств СНГ
|Группа международных наблюдателей от МПА СНГ будет осуществлять мониторинг внеочередных парламентских выборов в Армении
|Давид Тоноян привлек внимание британского посла и главы офиса ЕС к ситуации, сложившейся вокруг гражданина Армении Карена Казаряна
|На месте крушения боевого самолета Су-25 вооруженных сил Армении обнаружен "черный ящик"
|Юрий Ушаков: Саммит ОДКБ не состоится
|Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
|Федерика Могерини и Зограб Мнацаканян в Брюсселе обсудили широкий спектр вопросов - от армянских выборов до сирийского конфликта
|Задержан "Армянский орел"
|Ректор ЕрМУ и посол России в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|С 2020 года азартные игры и тотализаторы в Армении будут выведены за борт льготной жизни
|Политические партии подытоживают 8 день предвыборной гонки
|Формирование новых властей в Армении происходило в соответствии с принципами Конституции, верховенства закона и демократического управления - замминистра
|Генпрокуратура Армении объяснила необходимость скорейшего лишения неприкосновенности депутата Арама Арутюняна
|Индекс: Армения в числе десяти наиболее милитаризированных стран мира
|Никол Пашинян: У правительства есть все рычаги для осуществления революции также в судебной сфере
|Международный наблюдатель: Некоторые заявления Пашиняна можно воспринять, как угрозу
|На линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана прошел мониторинг ОБСЕ
|Задержан эск- заместитель начальника Комитета управлением государственного имущества при Правительстве РА
|Кандидат в депутаты от РПА: Алиев готовится к войне, а Никол Пашинян "нападает" на власти Арцаха из Армении
|Ара Баблоян не смог выйти на связь с депутатом Арамом Арутюняном, которого намерены лишить неприковновенности
|В результате крушения штурмовика СУ-25 ВС РА погибли два пилота
|Тигран Саркисян: <Перед странами ЕАЭС стоит задача по углублению интеграции, снятию барьеров
|Полиция Армении опровергает заявления республиканцев об оказании давления со стороны правоохранителей на сторонников РПА
|Пленарное заседание парламента Армении провалилось по причине отсутствия кворума
|Давид Шахназарян: Политика действующих властей основана на принципе - власть за Арцах
|Потеряна связь с самолетом вооруженных сил Армении
|Самвел Eрвинян. 16 лет спустя.
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 4-го декабря
|В Ереван прибудет большая делегация членов ПА ОБСЕ для наблюдения за выборами
|И.о. премьера предложил разработать дорожную карту для решения проблем инвалидов
|При содействии Beeline в Армении состоится церемония награждения лауреатов национальной премии в сфере PR
|Председатель Правления АРАРАТБАНКа Ашот Осипян стал лауреатом премии <Банкир года>
|В Армении рассказали об эффективной борьбе с насилием и пытками
|Посольство России в Армении отреагировало на обвинения об убийстве гражданки РА со стороны российского военнослужащего
|В Израиле задержаны 40 арабских врачей с фиктивными дипломами из Армении
|Новаторский опыт <Айб> будет применен в Москве
|Никол Пашинян: 7 декабря мы не станем проводить агитацию, вместо этого мы посетим города, пострадавшие от Спитакского землетрясения
|Ардшинбанк признан «Банком года» от журнала The Banker
|В СК Армении по факту гибели военнослужащего-контрактника возбуждено уголовное дело по признакам статьи о доведении до самоубийства
|В этом году горожан и гостей Еревана ждет сюрприз: На площади Республики устанавливается новая декоративная елка
|В Ереване прошел Круглый стол <30 лет землетрясения в Спитаке: история, опыт и уроки трагедии>
|Генпрокуратура Армении сообщает о мошенничестве в особо крупных размерах в рамках строительства "транспортного коридора Север-Юг"
|Ушел из жизни врач от бога Павел Ананикян
|Ардшинбанк признан «Банком года» от журнала The Banker в Армении
|И.о. премьер-министра: Мы должны отвергнуть все секты в Армении, которые ограничивают волю наших граждан
|Сборная Армении сыграет в отборе Евро-2020 со сборными Италии, Боснии и Герцеговины, Финляндии, Греции и Лихтенштейна
|Армен Саркисян и представители Лазаревского клуба обсудили перспективы расширения армяно-российских отношений
|СНБ Армении выявила крупные хищения в Гюмрийском филиале консерватории им. Комитаса
|На Армянской атомной электростанции выявлены серьезные правонарушения
|СМИ: Французская "MBDA Systems" поставит Азербайджану системы ПВО "ASTER 30 SAMP/T" и "VL Mica"
|Баку: Встреча Мнацаканян-Мамедъяров состоится 5 декабря Милане
|В Арцахе открылся новый завод по переработке камня
|На одной из боевых позиций ВС Армении найдено тело военнослужащего-контрактника Гора Саркисяна
|Спитакское землетрясение 30 лет спустя: Мифы и реальность глазами армянских экспертов
|Лукашенко: Различные санкции и разгорающиеся в мире торговые войны представляют собой шанс для экономик стран ЕАЭС
|"Мой шаг" представил свое видение экономического роста: Мы можем своим трудом занять достойную нишу на международной арене
|И.о. премьер-министра: Вооруженные силы Армении полностью сохраняют стратегическую инициативу в нахиджеванском направлении
|Барсегу Бегларяну предъявлено обвинение в самоуправстве, совершенном с применением насилия
АрмИнфо.На месте крушения боевого самолета Су-25 вооруженных сил Армении обнаружен "черный ящик". Об этом сообщает Следственный комитет РА.
Согласно источнику, по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. В частности, следователей интересуют причины катастрофы.
Согласно предварительным данным следствия, самолет потерпел крушение 4-го декабря в районе 10.20 по местному времени по соседству с населенным пунктом Караберд региона Маралик. В результате авиапроисшествия погибли пилот первого класса, подполковник Армен Славикович Бабаян и пилот 3-го класса, майор Мовсес Геворкович Манукян.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.378 УК Армении (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Надзор над расследованием осуществляет Генпрокуратура. Следователи устанавливают причины авиакатастрофы. Самолет Су-25 разбился на северо-западе Армении. Су-25, выполнявший учебно-боевой полет, пропал утром 4-го декабря. После полудня самолет был найден в горах недалеко от города Маралик Ширакской области. Минобороны сообщило, что оба пилота погибли.
Известны их имена - это пилот первого класса, подполковник Армен Бабаян и пилот третьего класса, майор Мовсес Манукян.
|Ереван опровергает слова помощника президента РФ о саммите ОДКБ
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 5-го декабря
|14% россиян считают Армению наиболее успешной и стабильной страной среди государств СНГ
|Группа международных наблюдателей от МПА СНГ будет осуществлять мониторинг внеочередных парламентских выборов в Армении
|Давид Тоноян привлек внимание британского посла и главы офиса ЕС к ситуации, сложившейся вокруг гражданина Армении Карена Казаряна
|На месте крушения боевого самолета Су-25 вооруженных сил Армении обнаружен "черный ящик"
|Юрий Ушаков: Саммит ОДКБ не состоится
|Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
|Федерика Могерини и Зограб Мнацаканян в Брюсселе обсудили широкий спектр вопросов - от армянских выборов до сирийского конфликта
|Задержан "Армянский орел"
|Ректор ЕрМУ и посол России в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|С 2020 года азартные игры и тотализаторы в Армении будут выведены за борт льготной жизни
|Политические партии подытоживают 8 день предвыборной гонки
|Формирование новых властей в Армении происходило в соответствии с принципами Конституции, верховенства закона и демократического управления - замминистра
|Генпрокуратура Армении объяснила необходимость скорейшего лишения неприкосновенности депутата Арама Арутюняна
|Индекс: Армения в числе десяти наиболее милитаризированных стран мира
|Никол Пашинян: У правительства есть все рычаги для осуществления революции также в судебной сфере
|Международный наблюдатель: Некоторые заявления Пашиняна можно воспринять, как угрозу
|На линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана прошел мониторинг ОБСЕ
|Задержан эск- заместитель начальника Комитета управлением государственного имущества при Правительстве РА
|Кандидат в депутаты от РПА: Алиев готовится к войне, а Никол Пашинян "нападает" на власти Арцаха из Армении
|Ара Баблоян не смог выйти на связь с депутатом Арамом Арутюняном, которого намерены лишить неприковновенности
|В результате крушения штурмовика СУ-25 ВС РА погибли два пилота
|Тигран Саркисян: <Перед странами ЕАЭС стоит задача по углублению интеграции, снятию барьеров
|Полиция Армении опровергает заявления республиканцев об оказании давления со стороны правоохранителей на сторонников РПА
|Пленарное заседание парламента Армении провалилось по причине отсутствия кворума
|Давид Шахназарян: Политика действующих властей основана на принципе - власть за Арцах
|Потеряна связь с самолетом вооруженных сил Армении
|Самвел Eрвинян. 16 лет спустя.
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 4-го декабря
|В Ереван прибудет большая делегация членов ПА ОБСЕ для наблюдения за выборами
|И.о. премьера предложил разработать дорожную карту для решения проблем инвалидов
|При содействии Beeline в Армении состоится церемония награждения лауреатов национальной премии в сфере PR
|Председатель Правления АРАРАТБАНКа Ашот Осипян стал лауреатом премии <Банкир года>
|В Армении рассказали об эффективной борьбе с насилием и пытками
|Посольство России в Армении отреагировало на обвинения об убийстве гражданки РА со стороны российского военнослужащего
|В Израиле задержаны 40 арабских врачей с фиктивными дипломами из Армении
|Новаторский опыт <Айб> будет применен в Москве
|Никол Пашинян: 7 декабря мы не станем проводить агитацию, вместо этого мы посетим города, пострадавшие от Спитакского землетрясения
|Ардшинбанк признан «Банком года» от журнала The Banker
|В СК Армении по факту гибели военнослужащего-контрактника возбуждено уголовное дело по признакам статьи о доведении до самоубийства
|В этом году горожан и гостей Еревана ждет сюрприз: На площади Республики устанавливается новая декоративная елка
|В Ереване прошел Круглый стол <30 лет землетрясения в Спитаке: история, опыт и уроки трагедии>
|Генпрокуратура Армении сообщает о мошенничестве в особо крупных размерах в рамках строительства "транспортного коридора Север-Юг"
|Ушел из жизни врач от бога Павел Ананикян
|Ардшинбанк признан «Банком года» от журнала The Banker в Армении
|И.о. премьер-министра: Мы должны отвергнуть все секты в Армении, которые ограничивают волю наших граждан
|Сборная Армении сыграет в отборе Евро-2020 со сборными Италии, Боснии и Герцеговины, Финляндии, Греции и Лихтенштейна
|Армен Саркисян и представители Лазаревского клуба обсудили перспективы расширения армяно-российских отношений
|СНБ Армении выявила крупные хищения в Гюмрийском филиале консерватории им. Комитаса
|На Армянской атомной электростанции выявлены серьезные правонарушения
|СМИ: Французская "MBDA Systems" поставит Азербайджану системы ПВО "ASTER 30 SAMP/T" и "VL Mica"
|Баку: Встреча Мнацаканян-Мамедъяров состоится 5 декабря Милане
|В Арцахе открылся новый завод по переработке камня
|На одной из боевых позиций ВС Армении найдено тело военнослужащего-контрактника Гора Саркисяна
|Спитакское землетрясение 30 лет спустя: Мифы и реальность глазами армянских экспертов
|Лукашенко: Различные санкции и разгорающиеся в мире торговые войны представляют собой шанс для экономик стран ЕАЭС
|"Мой шаг" представил свое видение экономического роста: Мы можем своим трудом занять достойную нишу на международной арене
|И.о. премьер-министра: Вооруженные силы Армении полностью сохраняют стратегическую инициативу в нахиджеванском направлении
|Барсегу Бегларяну предъявлено обвинение в самоуправстве, совершенном с применением насилия
|Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
|Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
|Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спецдокладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)