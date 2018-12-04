Вторник, 4 Декабря 2018 18:51

АрмИнфо.На месте крушения боевого самолета Су-25 вооруженных сил Армении обнаружен "черный ящик". Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Согласно источнику, по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. В частности, следователей интересуют причины катастрофы.

Согласно предварительным данным следствия, самолет потерпел крушение 4-го декабря в районе 10.20 по местному времени по соседству с населенным пунктом Караберд региона Маралик. В результате авиапроисшествия погибли пилот первого класса, подполковник Армен Славикович Бабаян и пилот 3-го класса, майор Мовсес Геворкович Манукян.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.378 УК Армении (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Надзор над расследованием осуществляет Генпрокуратура. Следователи устанавливают причины авиакатастрофы. Самолет Су-25 разбился на северо-западе Армении. Су-25, выполнявший учебно-боевой полет, пропал утром 4-го декабря. После полудня самолет был найден в горах недалеко от города Маралик Ширакской области. Минобороны сообщило, что оба пилота погибли.

Известны их имена - это пилот первого класса, подполковник Армен Бабаян и пилот третьего класса, майор Мовсес Манукян.