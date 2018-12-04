Вторник, 4 Декабря 2018 18:28

АрмИнфо. Естественно, что в любой военно-политической организации бывают конфликты, в том числе и в ОДКБ. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Он отметил, что в рамках ОДКБ разные страны по разному относятся к вопросу Нагорного Карабаха. "Однако, как мы видим, ранее про азербайджанскую позицию занимал Казахстан, и многие его действия были направлены на оказание содействия Баку в данном вопросе. Однако, в последнее время интерес к Азербайджану стала проявлять также Беларусь, что выражается в поставках вооружения из Беларуси в Азербайджан. Кроме того и сама Россия поставляет оружие в Азербайджан. Я считаю, что давно настала необходимость пересмотреть номенклатуру проставок вооружения Азербайджану", - отметил Евсеев.

Он отметил, что нельзя было поставлять Азербайджану системы реактивного огня вроде "Смерч" или же тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". "Но на сегодняшний день опасность представляет не поставка вооружений из России, а поставка вооружения из Беларуси и Израиля. Эта тема является чрезвычайно острой и нужно искать приемлемый компромисс", - подчеркнул эксперт.

Эксперт подчеркнул, что Россия вправе поставить вопрос о прекращении поставок вооружения в зону Карабахского конфликта, не только в отношении Беларуси об ограничении номенклатуры и поставок, но и в отношении самой себя, потому что это вооружение может быть применено против мирного населения", - заметил эксперт.

Евсеев также заметил, что страны-члены ОДКБ как члены ОБСЕ могли бы вести свою лепту в урегулирование конфликта посредством поднятия вопроса по недопущению поставок вооружения в рамках стран ОБСЕ . "Так как на сегодняшний день вооружение поставляют не только из Израиля, но есть поставки из Чехии, которая член ОБСЕ. Если бы страны члены ОДКБ подняли бы данный вопрос в ОБСЕ, о недопущении поставок в зону конфликтов определенных видов оружия, можно было бы способствовать укреплению безопасности в зоне Нагорного Карабаха" , - заметил Евсеев.

Эксперт также подчеркнул, что изменить позицию Казахстана по карабахскому конфликту, будет сложно, но можно ее скорректировать. "Казахстан находится на этапе, когда передача высшей власти становится неизбежной, другой вопрос, когда это произойдет. И в условиях неопределенности повлиять на Астану будет крайне сложно. Кроме того, на сегодняшний день Казахстан хочет стать одним из столпов тюркского мира и это тоже играет против Армении. Поэтому изменить данную позицию будет сложно, но можно скорректировать ее в рамках возможностей", - заметил эксперт.

"Не думаю, что следует слишком сильно концентрироваться вокруг позиции стран ОДКБ. Мне кажется, что следует укреплять прямое армяно-российское военно- политическое сотрудничество, которое у нас осуществляется не только в рамках ОДКБ, так как даже учения, которые проводятся в рамках ОДКБ на территории Армении на самом деле носят двухсторонний российско-армянский характер. Надо больше укреплять наше двустороннее сотрудничество, которое потом можно будет расширить уже в рамках того же ОДКБ, но сейчас обстоятельства для этого не слишком благоприятные", - заключил Евсеев.