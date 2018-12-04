Вторник, 4 Декабря 2018 18:27

АрмИнфо.Вопросы сотрудничества между Арменией и Евросоюзом в Брюсселе обсудили и.о. министра ИД РА Зограб Мнацаканян и высокий представитель Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки к предстоящим в Армении выборам, которые состоятся 9 декабря, подчеркнув важность их инклюзивности, транспарентности и легитимности.

Стороны также обсудили процесс имплементации Соглашения о всеобъемлющем и глубоком партнерстве между Арменией и ЕС. Было подчеркнуто, что полноценная имплементация документа будет содействовать реализации в Армении реформ. Участники встречи подчеркнули, что с нетерпением ждут проведения ряда совещаний экспертов перед следующим Советом по партнерству ЕС-Армения.

Стороны обсудили также перспективы урегулирования карабахского конфликта в соответствии с нормами международного права. Они обменялись мнениями и по региональным процессам, в частности, сирийскому конфликту и ядерной проблеме Ирана.