Вторник, 4 Декабря 2018 18:11

АрмИнфо. В результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении выявлен случай крупномасштабного мошенничества под видом дачи взятки.

В частности, как отмечается в сообщении пресс-службы СНБ РА, вице-председатель партии "Армянские орлы. Единая Армения", ответственный за сайт "Haynews.am" Мгер Егиазарян с 2014 года по октябрь 2018 года лично или с участием посредников, злоупотребляя доверием граждан, в том числе, военнослужащих, под видом необходимости дачи взятки за трудоустройство, продвижения по службе и другие виды "услуг", и не выполнив ни одно из них, путем мошенничества присвоил от 180 тысяч драмов до суммы в особо крупных размерах - от $10 тысяч до 4,775 млн драмов.

По данному факту следственным департаментом СНБ Армении возбуждено уголовное дело. Мгер Егиазарян задержан, проводится предварительное следствие.

"Граждан, пострадавших от действий Мгера Егиазаряна просим обращаться в СНБ, позвонив по номеру 010 57-93-17", - говорится в сообщении пресс-службы СНБ.